Sabrina Sato e Nicolas Prattes esbanjam simpatia no aeroporto

Sabrina Sato e o marido Nicolas Prattes desembarcaram no aeroporto Santos Dumont e esbanjaram muita simpatia na ocasião

Nesta segunda-feira, 28, Sabrina Sato e Nicolas Prattes desembarcaram juntinhos no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

O casal não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local e esbanjaram muita simpatia. Os famosos fizeram questão de acenar e sorrir para os paparazzi presentes no local.

Além disso, Sabrina e Nicolas arrasaram com looks bastante confortáveis. A apresentadora usou uma blusa branca com calça cinza. Casaco e óculos escuros deram o toque final na produção. Já o ator apostou em camiseta, calça jeans e casaco.

Quando Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o namoro?

No dia 22 de fevereiro de 2024, Sabrina Sato decidiu tornar público seu romance com o ator Nicolas Prattes com uma declaração apaixonada através das redes sociais. A apresentadora se derreteu ao ver uma foto do amado e fez questão de deixar um comentário. Apesar da discrição, o gesto mostrou que o relacionamento entre os dois está cada vez mais sério!

Na época, Nicolas estava curtindo uma viagem de férias após concluir as gravações da novela Fuzuê, e acompanhar a amada no Carnaval. Em seu perfil no Instagram, o ator abriu um álbum de fotos de seus primeiros dias na Indonésia ao lado de amigos.

Entre os registros publicados por Nicolas, ele apareceu sem camisa e ostentando seu físico malhado. O ator mostrou que estava aproveitando cada segundo da viagem, andando a cavalo, surfando e curtindo a companhia dos amigos. Na legenda, ele celebrou o período de descanso após uma temporada de muitos trabalhos: “Papai do Céu, Obrigado”, escreveu o ator.

Mas Sabrina roubou a cena nos comentários, marcando ‘território’ de forma discreta, porém direta. Em seu primeiro recado público ao ator, ela escreveu: “Lindo”, acompanhado de um emoji de coração vermelho. Com apenas uma palavra, ela levou os seguidores à loucura e a mensagem repercutiu.

Em outubro do mesmo ano, Sabrina anunciou que estava à espera de um filho do ator, porém infelizmente ela perdeu o bebê. O casal oficializou a união com uma cerimônia luxuosa em janeiro deste ano.

