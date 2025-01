Filha do meio do cantor Daniel completa 13 anos. Veja o quanto ela cresceu

Esposa do cantor Daniel, Aline de Padua se declara para a filha Luiza, que é a herdeira do meio do casal, em seu aniversário de 13 anos

A família do cantor Daniel está em festa nesta quinta-feira, 9. Isso porque a filha do meio dele, Luiza, acaba de completar 13 anos de idade. Para marcar a data do aniversário da herdeira, a esposa do cantor, Aline de Padua, fez uma homenagem para a adolescente nas redes sociais.

Em um post no feed, Aline compartilhou fotos recentes da herdeira e surpreendeu ao mostrar o quanto a filha já cresceu. Na legenda, ela declarou o seu amor.

"Hoje é o dia da nossa Luiza! Filho é uma joia rara que vai se lapidando com o passar do tempo e hoje nossa joia tão linda está completando 13 aninhos!!! Parabéns filhotinha, continue sendo essa menina carinhosa e encantadora! Que você se realize a cada dia, conquiste seus sonhos e desfrute sua vida com muita saúde! Feliz aniversário!!! Amamos você demais", disse ela.

Além de Luiza, Daniel e Aline também são pais de Lara e Olivia.

Os 15 anos da filha mais velha de Daniel

O cantor Daniel fez uma homenagem carinhosa para sua filha mais velha, Lara, fruto do casamento com Aline de Padua. A menina completou 15 anos de idade em novembro de 2024, e recebeu um recado do pai coruja.

Nos stories do Instagram, ele compartilhou uma selfie dos dois juntos e falou sobre a alegria de ver a filha crescendo.

“Que dia especial! Obrigado por ter chegado na minha vida, filha, há 15 anos atrás! Me orgulho de ser seu pai! Te amo”, disse ele.

Lara celebrou seus 15 anos em uma festa de debutante luxuosa no interior de São Paulo. A jovem usou um lindo vestido de princesa na cor pink para dançar a valsa com o pai. Assista ao vídeo aqui.