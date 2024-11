Filho caçula de Jade Seba e Bruno Guedes comemora aniversário com festão

A influenciadora digital Jade Seba mostrou os detalhes da festa temática de 1 ano de Liam, seu filho com o ator Bruno Guedes

Jade Seba usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de seu filho caçula, Liam, fruto de seu casamento com o ator Bruno Guedes. Os dois também são pais de Zion, de quatro anos.

Para comemorar seu primeiro ano de vida, o menino ganhou uma festa luxuosa, que teve como tema o filme 'Tarzan'. O evento foi ao ar livre e contou com um bolo e doces personalizados, além de uma decoração cheia de balões coloridos. O aniversariante e seus amiguinhos também se divertiram com brinquedos e um espaço para soltar a imaginação.

"Liam faz 1 ano no mundo do Tarzan. Pra sempre na memória. Obrigada Deus pelo privilégio de proporcionar esses momentos a minha família, e ter tantos parceiros incríveis, não tem preço. Obrigada a todos os envolvidos. Nosso bichin ta crescendo", disse Jade ao mostrar os detalhes da festa.

Jade Seba escreve carta aberta no aniversário do filho

Em seu perfil oficial no Instagram, Jade Seba postou um vídeo com vários momentos da vida do filho caçula, Liam, e escreveu uma carta aberta para celebrar seu primeiro ano de vida. "365 ao seu lado, os mais intensos que já vivi em toda a minha vida. E passado esses dias vejo que não poderiam ter sido diferentes, afinal você desde tão pequeno já mostrou que não veio pra esse mundo à toa, chegou chegando com toda sua intensidade, cheio de personalidade… você é forte (e bota forte nisso), corajoso, destemido, determinado, não desiste de nada, não tem medo, vai lá e bota a cara, as mãos, os pés e o corpo todo se precisar", começou.

"Você foi muito desejado pela sua família, meu filho, e logo eu, mãe de segunda viagem que achava que já sabia tudo e ‘viveria o mesmo, sendo mãe de menino novamente’ me vi começando tudo do zero. Você me ensina, me torna uma nova mulher a cada dia. Nunca imaginei que meu amor poderia um dia dobrar, triplicar, meu coração chega a explodir, é um amor que eu nunca vou conseguir explicar. Você me transformou, me fez acreditar em coisas que nem eu mesma achava que era capaz, me fez forte, corajosa, você me completou da forma mais genuína, Deus me mostrou que Ele pode ir muito além do que desejamos e pedimos. Inclusive me tornei quem eu mais temia, a mãe babona e chorona, que vê os dias passando e morre de saudade de cada segundo. A mãe cheia de rotina, uma leoa que só quer proteger e zelar pelos maiores amores da vida", acrescentou.

"Você é luz meu filho, não tem quem não se apaixone por você. E por falar em paixão, ver o amor entre você e seu irmão é o que me move, que me faz querer viver mais e mais só pra ver de pertinho essa cumplicidade. Que Deus te de sempre sabedoria, que você possa ser usado na sua geração. Nunca esqueça o quanto você é especial, amado, você é carinhoso, amoroso. Ver o seu sorriso ao me ver me derrete toda. Eu vou ser pra sempre sua fã numero 1. Cresça e desbrave o mundo, ele é pequeno pra você Li liam! Meu bichinho!!!!!!! Feliz aniversário. MUITO OBRIGADA por esses 365 dias, foram os que mais me senti completa e amada. Te amo pra todo o sempre. Amo você e seu irmão mais que tudo nesse mundo e vou sempre repetir isso. Obrigada por ter me escolhido", finalizou.

