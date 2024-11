Após infecção, Elton John fala sobre perda de visão em olho

'Não consigo ver nada’, revelou Elton John; cantor de 77 anos diz que problemas nos olho impedem que lance novas músicas

Elton John abriu o coração e falou sobre os problemas de visão que enfrenta atualmente, quatro meses após uma infecção grave. "Não consigo ver nada. Não consigo ler nada. Não consigo assistir a nada", disse o cantor de 77 anos, que não enxerga do olho direito, ao programa Good Morning America, da rede americana ABC.

O astro que está divulgando seu documentário Elton John: Never Too Late, seu olho esquerdo já não era "o melhor", e isso impede o astro de lançar um trabalho novo. "Estou meio preso no momento, porque posso fazer algo assim, mas entrar no estúdio e gravar -- não sei. Porque não consigo ver uma letra, para começar", explicou.

O cantor assumiu que ficou "desconcertado" com a perda da visão, mas que acredita que pode melhorar, pois há "esperança e encorajamento" de que tudo ficará bem. Na entrevista, Elton ainda afirmou que, apesar da situação, é o homem mais sortudo mundo, pois tem o marido David Furnish, e os dois do casal, Zachary e Elijah, que têm 13 e 11 anos, respectivamente.

Em outro momento recente o cantor falou sobre todas as cirurgias que já realizou: “Não tenho amígdalas, adenoides ou apêndice. Não tenho próstata. Não tenho quadril direito, joelho esquerdo ou joelho direito", iniciou o cantor. "Na verdade, a única coisa que me resta é meu quadril esquerdo. Mas ainda estou aqui. E não posso agradecer [o suficiente]. Vocês são as pessoas que me fizeram".

Elton John usou as redes sociais para anunciar que contraiu uma infecção severa em um dos olhos, que ocasionou a perda parcial de sua visão. Em relato publicado em seu perfil oficial no Instagram, ele ainda detalhou o processo de recuperação e tranquilizou os fãs sobre quadro de saúde.

"Durante o verão, tenho lidado com uma infecção severa nos olhos que infelizmente me deixou com visão parcial em um dos olhos", iniciou.

Na sequência, Elton explicou que a recuperação ocorre de forma gradual. "Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até que eu recupere totalmente a visão no olho afetado. Me sinto muito grato pelo time excelente de médicos e enfermeiros e pela minha família, que cuidaram tão bem de mim nas últimas semanas", declarou o artista.