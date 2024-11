Larissa Manoela surpreende fãs com novas fotos de viagem para Tailândia

Nesta segunda-feira, 25, Larissa Manoela reuniu diversos registros enquanto passeava pelo cenário paradisíaco da região e arrancou elogios dos fãs

Larissa Manoela começou a semana com registros inéditos da viagem romântica com André Luiz Frambach para a Tailândia. No Instagram, a atriz reuniu nesta segunda-feira, 25, diversos registros enquanto passeava pelo cenário paradisíaco da região e arrancou elogios dos fãs.

Na praia, a atriz apareceu vestindo um biquíni branco com detalhes de flores nas extremidades. Larissa ainda aproveitou o calor para se refrescar com o drink e ainda fez questão de registrar o passeio noturno no local. "Balanço vem. Balanço vai. Quando dou-me conta. Só a paz", escreveu ela na legenda do post.

Os fãs da atriz encheram os comentários de elogios: “Você tem o sorriso mais brilhante do mundo”, escreveu uma, “Com certeza você está na sua melhor fase!”, refletiu outra fã, “Sua beleza é algo de outro mundo”, elogiou uma terceira.

Larissa Manoela abre o jogo sobre casamento em casa

Há quase um ano casada com o ator André Luiz Frambach, a atriz Larissa Manoela falou sobre terem oficializado o relacionamento de forma repentina, discreta e na casa onde moram no Rio de Janeiro. Em conversa ao PodDelas, a artista falou sobre o momento que causou surpresa nos fãs.

Na época, a artista estava gravando De Volta aos 15 e quando teve um momento de folga resolveu se casar. Inclusive, eles trocaram as alianças no dia 17 de dezembro, um domingo. A atitude do casal até gerou comoção nos bastidores.

"Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi. Confira todos os detalhes aqui!