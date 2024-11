Fisiculturista de 28 anos morre durante treino na academia

José Mateus Correia Silva treinava quando passou mal na última sexta-feira, 22. Além de preparar os atletas, ele gerenciava uma rede de suplementos

O fisiculturista José Mateus Correia Silva, de 28 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca em uma academia na última sexta-feira, 22. O brasiliense treinava com amigos em Águas Claras, no Distrito Federal, quando passou mal. Além de auxiliar na preparação de outros atletas de Brasília, o profissional era advogado e proprietário de uma rede de lojas de suplementos. Segundo o irmão, Tiago Correia, o rapaz não competia mais no fisiculturismo, mas estava em boa forma e não tinha problemas de saúde.

“O céu ganhou um anjo, lamentamos muito, ele era muito querido”, afirmou em entrevista ao g1. José Mateus havia finalizado o curso de nutrição e, nas redes sociais, compartilhava vídeos com dicas de exercícios.

Nas redes sociais, os seguidores prestaram as condolências por meio de mensagens de carinho para o fisiculturista. "Gratidão, Deus, por ter me permitido conhecê-lo e ter convivido com uma pessoa tão maravilhosa. Você foi, é e sempre será luz. Mas agora está brilhando lá de cima! Obrigada por tudo! Que Deus te receba de braços abertos", comentou uma.

"Fará muita falta para todos nós. Descanse em paz nosso valoroso amigo", lamentou outra seguidora. "Você foi incrível, você foi espetacular fez a diferença na vida de muitas pessoas por onde passou , sou grato por ter convivido com você, gratidão por tudo irmão", disse um terceiro seguidor.

Parada cardíaca em academia

O velório de José Mateus foi nesse domingo, 24, às 13h, e o sepultamento às 15h30, no Cemitério de Planaltina. Tiago relata que a ocasião foi marcada pela presença de centenas de pessoas, dentre familiares, amigos, clientes e colegas. "Com muitas homenagens e emoção", afirmou.

Segundo Tiago Correia, o irmão morava no Plano Piloto. Na sexta-feira, durante o treino em Águas Claras, o fisiculturista passou mal e recebeu ajuda de um amigo que é bombeiro, e conseguiu sair andando da academia. Ele foi levado para um quartel do Corpo de Bombeiros, também em Águas Claras, mas não resistiu.

