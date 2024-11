Lorena Maria curte praia e esbanja barrigão da gravidez

Lorena Maria aproveitou o dia ensolarado para curtir um dia de praia no Rio de Janeiro e esbanjou o seu barrigão da gravidez

Nesta segunda-feira, 25, Lorena Maria aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A famosa foi fotografada na praia da Barra da Tijuca, famoso bairro da Cidade Maravilhosa.

Grávida de Mc Daniel, a digital influencer fez questão de exibir o barrigão da gestação. Além disso, Lorena esbanjou sorrisos para os fotógrafos presentes no local.

Acompanhada por uma amiga, a famosa ainda posou para muitas fotos para registrar o momento especial que está vivendo. Lorena e Mc Daniel serão papais de um menino, mas o bebê ainda não teve o nome revelado.

Emoção

O rapper MC Daniel se emocionou ao falar sobre a chegada de seu primeiro filho com a influenciadora digital e empresária Lorena Maria. Durante o Domingão com Huck de domingo, 17, ele viu novamente as imagens da ultrassonografia da parceira e não escondeu a ansiedade.

“Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso”, confessou MC Daniel. Na plateia, o cantor foi surpreendido pela presença da mãe e de Lorena, e mandou um recado especial. “Sou apaixonado por ela”, declarou.

Lorena, que anunciou a gestação em agosto, também compartilhou sua animação para o nascimento do herdeiro. “Tudo que ele (MC Daniel) faz, eu já vejo meu filho fazendo. Ele já me dá trabalho na barriga, imagina fora", comentou ela, em tom de brincadeira.

Vale lembrar que Lorena Maria e Daniel estão à espera de um menino. Os dois, no entanto, ainda não revelaram publicamente qual será o nome do herdeiro.

Recentemente, durante participação no PodDelas, a digital influencer revelou que estava prestes a terminar o relacionamento quando descobriu que estava grávida. Além disso, a famosa contou que a gestação não foi planejada. Apesar de ter tomado a pílula do dia seguinte, o teste deu positivo.

"Fiquei bem desesperada porque eu acho que estou muito nova. Eu quero ter uma família, um futuro com filhos, mas não é um sonho. Nunca idealizei isso, meu foco sempre foi a carreira", disse ela.

