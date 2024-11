Romulo Estrela impressiona com declaração para a esposa: 'Minha inspiração'

O ator Romulo Estrela postou fotos inéditas com a esposa, Nilma Quariguasi, e escreveu uma bela declaração para comemorar o aniversário dela

Romulo Estrela chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua esposa, Nilma Quariguasi.

Ela completou mais um ano de vida neste domingo, 24, e para comemorar a data especial, o ator dividiu cliques inéditos com a amada em seu perfil oficial no Instagram e escreveu uma bela homenagem. "Hoje é o seu dia, meu amor. É dia de celebrar a sua existência, a sua luz, e a imensa alegria que é ter você na minha vida", começou.

"Sou profundamente grato por compartilharmos tantos momentos, por sonharmos juntos e por tudo o que já construímos lado a lado. Você é a minha maior inspiração! Que o universo continue te presenteando com saúde, paz, amor e todas as realizações que você merece. Te amo, todos os dias.

Feliz novo ciclo!", acrescentou o famoso.

Romulo e Nilma começaram a namorar em 2008 e oficializaram a união em 2017. Os dois são pais de Theo, que tem oito anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romulo Estrela (@romuloestrela)

Como Romulo Estrela se preparou para vivier Drauzio Varella no cinema?

Participando do Encontro com Patrícia Poeta, o ator Romulo Estrela revelou detalhes da preparação para seu personagem no filme "Por Um Fio", com estreia em 2025. No longa, inspirado no livro homônimo escrito por Drauzio Varella, o artista ficou responsável por interpretar o médico, autor da obra.

"É um privilégio poder interpretar esse personagem que todo mundo conhece, que está no imaginário de todos e é tão presente na nossa vida", disse ele sobre o filme em que Bruno Gagliasso dá vida a Paulo Varella, irmão de Drauzio. Ainda durante o bate-papo, Romulo revelou que ficou sem pegar sol e perdeu bastante peso para dar vida a Drauzio nos cinemas. Saiba mais!

Leia também:Romulo Estrela revela conversa com o filho de oito anos: 'Você está feliz?'