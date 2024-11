Preta Gil exibe os detalhes da festa luxuosa de aniversário da neta

A cantora Preta Gil compartilhou nas redes sociais as fotos e vídeos da festa de aniversário da neta, Sol de Maria, que completou nove anos

PretaGil usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para compartilhar as fotos da festa de aniversário de sua neta, Sol de Maria, que completou nove anos de vida neste último domingo, 24.

Para comemorar a data especial, a menina, filha de Francisco Gile Laura Fernandez, ganhou uma festa luxuosa, que contou com a presença dos familiares, amigos, dentre eles alguns famosos como as atrizes Regina Casé e Carolina Dieckmann, e os apresentadores Angélica e Luciano Huck.

Sol de Maria encantou ao surgir usando um vestido azul, todo brilhante. A aniversariante também se divertiu bastante, cantando e dançando ao lado de seus convidados. Ao dividir as imagens da celebração, Preta Gil se declarou para a neta. "Ontem foi dia de comemorar a vida da nossa Sol de Maria com a família e os amigos! Foi um dia lindo e super divertido. A Vovó Pretinha te ama infinitamente e ama ver sua felicidade!", disse a artista na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil presta homenagem para a neta

Dia de festa na família de Preta Gil! A cantora usou as redes sociais para compartilhar uma bela declaração de aniversário para a neta, Sol de Maria, que completou 9 anos no domingo, 24. Em seu Instagram oficial, a artista publicou um vídeo com diversos registros ao lado da pequena, incluindo o dia do nascimento, além de cliques de cada celebração de vida.

"9 anos de Sol de Maria, um amor que não consigo explicar! Sua Vovó Pretinha agradece todos os dias pela sua vida e por poder acompanhar seu crescimento! Sem dúvidas, sou mais feliz com você e nossa família é mais iluminada e mais completa desde a sua chegada! Obrigada Laura e Francisco Gil por esse presente divino! Que papai do céu e os orixás te iluminem e te guiem sempre, minha netinha amada! Te amo demais, feliz aniversário!", escreveu a artista. Veja a publicação!

Leia também:Após receber alta hospitalar, Preta Gil curte passeio no shopping