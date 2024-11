Filha de Grazie Schmitt ganha festão em seu aniversário: 'Nossa princesa'

Chloé, filha da atriz Grazie Schmitt e Paulo Leal, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de três aninhos

Grazie Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha, Chloé. A menina, fruto de seu casamento com Paulo Leal, completou três anos e ganhou uma festa com o tema do filme 'Frozen'.

Para a festa luxuosa, que contou com a presença dos familiares e amigos, a aniversariante surgiu fantasiada como a princesa Anna. Sua irmã mais velha, Constance, de cinco anos, se fantasiou como a princesa Elsa. Já o caçulinha da família, Guel, de três meses, estava como Olaf, o boneco de neve.

Ao mostrar os detalhes da comemoração no feed do Instagram, Grazie falou sobre Chloé ter escolhido o mesmo tema da irmã. "Celebramos os 3 aninhos da Chloé e que alegria ficou a nossa princesa! Ela esperou meses por esse dia, perguntava todos os dias se já era o dia do "versário" dela. Até que quando chegou o dia, nossa princesa se apropriou da comemoração mesmo! Hahahhaha… Como estava radiante! É um presente de Deus celebrar a vida de um filho, somos muito gratos", escreveu a atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por grazieschmitt (@grazieschmitt)

Grazie Schmitt mostra o filho caçula na praia pela primeira vez

Em setembro, Grazie Schmitt usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua primeira viagem em família após o nascimento do filho caçula, Guel. A atriz viajou para o Rio de Janeiro com o caçula, as duas filhas mais velhas, Constance e Chloé, e o marido, Paulo Leal, e mostrou como aproveitou os dias de descanso ao lado de outros parentes.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, Grazie aparece curtindo a praia e outros passeios em família. "Photo dump das férias! A nova formação da nossa família pegou a estrada. Demos boas risadas, curtimos muito com as primas, tios e amigos o nosso cantinho lá no Rio, que por sinal é a cidade maravilhosa", disse ela. Veja as fotos!

