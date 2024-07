Grazie Schmitt comemora aniversário da filha mais velha com festão temático

A atriz Grazie Schmitt mostrou os detalhes da festa de aniversário da filha mais velha, Constance, que completou cinco anos

Constance, filha da atriz Grazie Schmitt e Paulo Leal, ganhou um festão temático para comemorar seu aniversário. Ela completou cinco anos no último dia 25 e celebrou a data especial ao lado dos familiares e amigos.

A festa da pequena teve como tema o filme 'Fronzen', e a aniversariante surgiu fantasiada de princesa Elsa, enquanto sua irmã caçula, Chloé, de dois anos, estava de Ana. A decoração contou com muitas bexigas em tons claros, flores e os personagens da animação. Constance e seus amigos também se divertiram em um pula-pula.

Nesta segunda-feira, 29, Grazie compartilhou fotos e vídeos da festa da primogênita e falou sobre a comemoração. "Que alegria celebrar a vida de um filho! Somos gratos demais a Deus pela vida da Constance e por termos saúde para comemorar seus 5 anos. A festa foi linda demais. Todo um universo Frozen foi construído para os pequenos curtirem bastante. E eles curtiram muito!!! A festa foi toda feita com muito carinho e só temos a agradecer também a galera incrível que esteve com a gente montando tudo! Este é o dia que fez o SENHOR; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. Salmos 118:24", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Além de Constance e Chloé, Grazie e Paulo também são pais de Guel. A artista anunciou o nascimento do caçula no último dia 14.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por grazieschmitt (@grazieschmitt)

Homenagem de aniversário

Na última quinta-feira, 25, Grazie Schmitt usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha mais velha, Constance. A menina, fruto de seu casamento com Paulo Leal, completou cinco anos de vida.

"Aquela por quem fomos chamados de mamãe e papai pela primeira vez faz 5 anos hoje! Constance. Nossa pequena, que já é artista… Sim, Constance desenha e pinta de um jeito, que nos surpreende. É extremamente carinhosa, tem um olhar doce, cuidadora dos irmãos, dos primos, dos amigos, de quem aparecer! Ela tá sempre cuidando… Ela é alegria e amor puro. Sempre falando do amor de Jesus para as pessoas, sensível a voz do Espírito Santo… Nossa filha é realmente incrível. E somos tão gratos pela vida dela! Te amamos com tudo que temos, Constance! Conte sempre conosco, filha, estamos aqui pra sempre pra você [...]", escreveu em um trecho. Confira a publicação completa!