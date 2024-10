Grazie Schmitt posta fotos do filho e questiona semelhança: 'Papai ou mamãe?'

A atriz Grazie Schmitt postou fotos do filho caçula, Guel, que completou três meses, e quis saber se ele se parece com ela ou com seu marido

Grazie Schmitt agitou as redes sociais ao compartilhar cliques inéditos do filho caçula, Guel. O menino, fruto de seu relacionamento com Paulo Leal, completou mais um mês de vida nesta segunda-feira, 14.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram, uma foto do menino usando um body azul ao lado de um balão escrito: três meses. O pequeno também surgiu em outro clique ao lado dos papais.

Na legenda da publicação, Grazie comemorou o mesversário de Guel e quis saber se o menino se parece mais com ele com o pai. "3 meses hoje do nosso lindão! E aí parece mais com a mamãe ou com o papai?", escreveu a artista.

Os fãs opinaram nos comentários. "Uma misturinha de papai, mamãe e irmãs", disse uma seguidora. "Que lindo!!! Bateu a misturinha no liquidificador e saiu parecido com a mamãe, o papai e as irmãs em partes iguais", comentou outra. "Pelo jeito, mais um a cara do pai", escreveu uma fã. "É uma misturinha... mas se fosse pra escolher só um, acho mais parecido com a Mamãe", falou mais uma.

Vale lembrar que Grazie e Paulo também são pais de Constance, que completou cinco anos em julho, e Chloé, que fará três anos em novembro.

Confira:

Grazie Schmitt se emociona ao dar detalhes do parto do filho

Grazie Schmitt gravou um vídeo para contar como foi o parto de seu terceiro filho, Guel, fruto de seu relacionamento com Paulo Leal. A atriz, que já é mãe de Constance, de cinco anos, e Chloé, de dois, confessou que foi uma experiência incrível.

"Minha terceira gestação, e aos 43 anos. Minha melhor gestação, melhor parto, melhor pós-parto. Obrigada, Deus por isso. Sou realmente muito grata por isso, foi uma experiência maravilhosa", afirmou ela, contando que teve diabete gestacional, mas que conseguiu controlar apenas com a alimentação.

Depois, ela contou como foram os últimos momentos antes do nascimento do bebê. Grazie realizou alguns exercícios com a ajuda de uma profissional para direcionar o parto e começou a ter contrações de treinamento. Confira o relato!