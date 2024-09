A atriz Grazie Schmitt compartilhou as fotos de suas férias ao lado do marido, Paulo Leal, e dos três filhos, Constance, Chloé e Guel

Grazie Schmitt usou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para compartilhar algumas fotos de sua primeira viagem em família após o nascimento do filho caçula, Guel, que fará dois meses no próximo dia 14.

A atriz viajou para o Rio de Janeiro com o caçula, as duas filhas mais velhas, Constance, de cinco anos, e Chloé, de dois, e o marido, Paulo Leal, e mostrou como aproveitou os dias de descanso ao lado de outros parentes.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, Grazie aparece curtindo a praia e outros passeios em família. "Photo dump das férias! A nova formação da nossa família pegou a estrada. Demos boas risadas, curtimos muito com as primas, tios e amigos o nosso cantinho lá no Rio, que por sinal é a cidade maravilhosa", disse ela.

Em seguida, a atriz falou sobre a primeira vez de Guel na praia e como ela e o marido se revezaram para cuidar das crianças e aproveitar as férias. "Descobrimos uma nova forma de viver as férias, ora papai levava as crianças pra praia, ora mamãe dava seu tibum, e o Guel viu o mar antes dos 60 dias. Tempo de descanso, renovar as energias e conexão com os nossos tesouros", completou.

Grazie Schmitt encanta ao mostrar interação com o filho

No fim do mês passado, Grazie Schmidt explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um clique encantador com o filho caçula, Guel, de 1 mês. No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece deitada ao lado do herdeiro, que está usando um conjuntinho claro, e começa a conversar com ele.

Ao ouvir a voz da mamãe, o bebê dá um lindo sorriso e interage com ela. Encantada com o momento, Grazie confessou aos fãs como se sentiu. "Fui gravar um vídeo breve meu e do Guel, mas fui surpreendida com tanta interação da parte dele, que não conseguia parar de filmar… #45dias desse carinha tão fofo", escreveu a artista na legenda. Veja o vídeo!