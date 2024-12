Filha de Fernanda Rodrigues não quer festa de debutante. Saiba o motivo

Fernanda Rodrigues revela o motivo para a filha, Luisa Erlanger, não ter uma festa de debutante tradicional para celebrar os 15 anos de vida

A atriz Fernanda Rodrigues contou que a filha mais velha, Luisa Erlanger, dispensou uma festa de debutante tradicional para celebrar seus 15 anos de vida. Ela completou a nova idade no início de dezembro e escolheu um jeito diferente para comemorar sua adolescência.

Luisa não quis ter uma festa de debutante porque queria viajar com a família para Nova York, nos Estados Unidos. A decisão da jovem foi revelada pela mãe, que mostrou um vídeo da chegada deles no destino da viagem.

"A @luisa.erlanger nunca sonhou com uma Festa de 15 anos! Ela sempre disse que queria viajar! (Eu também fui assim… :) Essa viagem é a cara dela. Pro lugar que ela ama tanto, com família, fazendo tudo que ela mais gosta aqui e cheia de amor!!! Nós estamos muito felizes e agradecidos de poder proporcionar esse sonho da nossa pequena que já está uma moça! Obrigada @carolbiazotto por nos ajudar a realizar essa festa surpresa tão especial! Isso sim é uma festa inesquecível!! Produção impecável! Foi lindo demais!!! A festa dos sonhos, no lugar dos sonhos, na comemoração dos sonhos! Aqui a gente leva sonho muito a sério… Feliz 15 meu amor!!! Welcome to NY!", disse ela.

Festa em casa

Dia de festa na família da atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues! Isso porque a filha mais velha dela, Luisa Erlanger, completou 15 anos de idade. No dia 11 de dezembro, a menina se tornou uma debutante e comemorou a data ao lado da família.

Nas redes sociais, Fernanda mostrou as fotos da festinha intimista apenas com a filha, o filho Bento, e o marido, o diretor Raoni Carneiro. A menina deu início às comemorações do seu aniversário com um bolo de chocolate em casa.

“De repente 15… Luisa, te amamos! Se prepara porque essa comemoração está só começando”, disse a mãe coruja.

