Fernanda Rodrigues encanta ao mostrar fotos raras com a filha na Espanha

A atriz Fernanda Rodrigues está aproveitando uma viagem pela Europa ao lado do marido, Raoni Carneiro, e dos dois filhos do casal

A atriz Fernanda Rodrigues está aproveitando os dias de descanso em uma bela viagem pela Europa ao lado da família! Na noite de segunda-feira, 28, a artista dividiu com os seguidores alguns registros de um passeio para lá de especial na Espanha.

Em seu Instagram oficial, Fernanda abriu um álbum de fotos encantadoras da passagem da família por pontos turísticos. Em meio as imagens compartilhadas pela famosa, ela mostrou fotos raras com a filha mais velha, Luisa, de 14. A adolescente é fruto de seu casamento com Raoni Carneiro. Os dois também são pais de Bento, de 7 anos.

Além de cliques de paisagens turísticas, Fernanda Rodrigues também exibiu fotos do cardápio escolhido por eles. A sequência especial foi finalizada com um registro da família andando de mãos dadas.

Encantados com a publicação, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas à atriz e destacaram o quanto estão adorando acompanhar o passeio da atriz em família. "Viagem maravilhosa!!", escreveu um internauta. "Amaaando acompanhar essa trip", disse outro. "Que foto linda essa última", declarou um terceiro.

Confira as fotos de Fernanda Rodrigues na Espanha:

Fernanda Rodrigues posa com os filhos - Reprodução / Instagram

Fernanda Rodrigues com a filha - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

Fernanda Rodrigues recorda personagem polêmica em A Viagem

Recentemente, a atriz Fernanda Rodrigues recordou o período em que viveu Bia em 'A Viagem' (1994). Com apenas 15 anos à época, a artista revelou que enfrentou alguns perrengues na rua devido a personagem polêmica da trama de Ivani Ribeiro.

Em entrevista ao 'OtaLab', de Otaviano Costa, Fernanda contou que a personagem da ficção despertou a fúria de muitos telespectadores no ano de exibição original. "Ela [Bia] era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa", relembrou ela.

"E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. 'Você não pode falar assim com a sua mãe!'. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua [por causa da Bia]", completou a atriz.

Leia também: Paulinho Vilhena reforça elo de amizade com Fernanda Rodrigues por meio de sua afilhada