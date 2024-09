Paulinho Vilhena reforça elo de amizade com Fernanda Rodrigues por meio de sua afilhada

O ator Paulinho Vilhena é padrinho de Luisa Erlanger, filha da atriz Fernanda Rodrigues; ele se derrete ao falar da afilhada

Há 14 anos, Paulinho Vilhena (45) fez uma promessa: levar sua afilhada, Luisa Erlanger (14), para conhecer a ilha de Fernando de Noronha, seu lugar favorito no mundo. Primogênita da atriz Fernanda Rodrigues (44) e do ator e diretor Raoni Carneiro (42), ela esperou pacientemente até que, enfim, o sonho se tornou realidade.

“Me lembro que falávamos de ir para Fernando de Noronha desde que eu era muito pequena. Quando descobri que eu realmente ia, fiquei muito feliz e animada. A ficha só caiu quando cheguei lá. Antes disso, eu não estava acreditando. Era só sonho”, conta a adolescente.

A viagem aconteceu no momento mais que oportuno, afinal, foi possível conciliar as agendas das duas famílias. “Uma das primeiras coisas que o Paulinho me falou, ainda na maternidade, foi que levaria a Luisa para Noronha. Só que a vida foi acontecendo e nunca deu. Primeiro porque antes ela era muito pequena. Depois, porque tinha a escola, os compromissos profissionais dele, e o momento ideal nunca aparecia. Enfim, esse momento ideal chegou e a promessa se realizou. Por isso foi tão especial”, entrega a atriz.

Fernanda, além da herdeira e do marido, também embarcou com o caçula, Bento (7). “Essa viagem

tinha um significado imenso desde sempre, tanto para minha história com o padrinho da minha filha quanto para a relação deles entre si”, emenda a atriz.

O cenário paradisíaco do arquipélago pernambucano ficou ainda mais encantador pela atmosfera de companheirismo do grupo. “Eu tinha certeza de que ia viver momentos muito especiais e assim foi”, relembra Paulinho.

Acompanhado de sua Maria Luiza (27) e da filha, a pequena Manoela (1), ele revela que, embora tenha se entregado às próprias experiências com a paternidade, muito do que sabe hoje foi aprendido por meio de sua ligação com a afilhada.

“A Luisa foi minha escola de paternidade. Foram quase 14 anos sendo só padrinho dela para, então, me tornar pai da Manoela”, diz ele. “Aprendi e exercitei muito do meu lado paterno sendo o padrinho

da Luisa. Agradeço muito a Fernanda por ter me dado essa oportunidade e essa responsabilidade também”, completa.

Amigos há mais de 20 anos, Paulinho e Fernanda compartilham muito mais do que a intimidade familiar. Na arte, eles já estrelaram o espetáculo Tô Grávida, uma comédia romântica sobre um dos momentos mais felizes, porém, delicados da vida de um casal: a gravidez e o nascimento do primeiro filho.

Também foi Paulinho quem apresentou Raoni para a atriz. “Agora nossas vidas e famílias estão ligadas por um elo ainda maior que é Noronha”, afirma ele. Um dos momentos mais marcantes para Paulinho foi perceber o quanto Luisa cresceu e está independente.

“Estávamos mergulhando na Praia do Sancho e tinha uns tubarões por perto. A Luisa ficou encantada, quis ir mais fundo, chegar perto. Ali, percebi o quanto ela é uma nadadora ímpar. Não conhecia essa destreza e coragem dela. Para mim, foi um orgulho”, entrega.

Muito além das expectativas, o tour ficará marcado na memória do grupo. “Acho que a relação do Paulinho com a Luisa já é muito intensa e forte desde que ela era pequena. Sinto que ele descobriu muito sobre o amor e sobre a paternidade com ela. Essa viagem só potencializou tudo isso”, garante Fernanda.

“Eu tenho orgulho e muita gratidão por ele ser padrinho da milha filha porque eu sinto o amor que ele tem por ela, o amor que um tem pelo outro”, afirma a artista. Assim como a mãe, o pai e o padrinho, Luisa também deseja investir na carreira de atriz e vem se destacando no teatro musical.

Em 2018, por exemplo, ela ficou em cartaz em A Noviça Rebelde. “Todos os momentos que tenho com meu ‘dindo’ são muito especiais, mas este, em específico, foi o mais especial, pois é o lugar favorito dele no mundo. Poder conhecer Noronha ao lado dele foi algo mágico”, afirma a jovem, que recebe o apoio incondicional de toda a família.