Festa da Maria Flor: Veja todos os detalhes da decoração luxuosa

Virginia Fonseca e Zé Felipe escolheram decoração sofisticada e repleta de detalhes para a festa de aniversário de 2 anos da filha do meio, Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe capricharam na escolha da decoração para a festa de aniversário de 2 anos da filha do meio, Maria Flor. A menina completou a nova idade nesta terça-feira, 22, e ganhou uma festa luxuosa e repleta de detalhes em Goiânia, Goiás, que é onde a família vive.

A festa teve o tema de Magali, já que a pequena Maria Flor adora comer como a personagem das histórias em quadrinhos. Assim, toda a decoração foi inspirada no universo das histórias da Turma da Mônica, com foco na Magali. Inclusive, a festa recebeu o nome de Turma da Maria Flor - Floflo faz 2.

A decoração contou com vários cenários, incluindo a área das mesas para refeições, a área do bolo e doces, um palco para shows e até um local com carrossel. O capricho na decoração chamou a atenção nas fotos, com vários objetos temáticos enfeitando o salão do chão ao teto, e sempre com referências ao universo da personagem principal. Além disso, as crianças vão contar com atividades personalizadas com o tema da festa e brincadeiras.

Veja as fotos da decoração da festa da Maria Flor:

As homenagens de Virginia e Zé Felipe para a filha

Nas redes sociais, Virginia Fonseca e Zé Felipe se declararam para as filhas. "Há 2 anos Deus nos presenteou com nossa pequena Flor!!! Hoje estamos todos em clima de festa pra comemorar a vida da nossa princesa!! Peço a Deus MUITA SAÚDE, amor, felicidade, paz, que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso!!! Nós como pais somos muito orgulhosos da Floflo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de BIUTA e também ama comer. Sabemos que o Brasil ama a Floflo e com com certeza ela já sente isso de vocês!!! Obrigada por todo carinho com nossa pequenininha, o maior presente que vcs podem nos dar nesse dia é uma oração pra nossa Flor, que o futuro dela seja brilhante, cheio de saúde e bençãos!!! FLOFLO FAZ 2. e agora bora comemorar porque já chorei demais escrevendo esse texto e vendo essas fotos", disse a mãe coruja.

Por sua vez, o pai disse: "Hoje é o dia dela, da nossa florzinha, Maria Flor! Quando eu e a @virginia pensamos que já conhecíamos o maior amor do mundo, veio a Floflo para multiplicar tudo isso. Ela chegou trazendo alegria, personalidade e muito carinho, sendo a melhor companheira da sua irmãzinha Maria Alice, que é só amor por ela. E tenho certeza de que o José Leonardo também já te ama muito! Filha, que Deus te abençoe e te proteja sempre! Você é a flor mais linda do nosso jardim, e ver você crescer com toda essa simpatia, carisma e doçura enche meu coração de orgulho. Feliz aniversário, meu amor! Que sua vida seja cheia de saúde, felicidade, risadas e muito pão de queijo. Te amamos demais!".

