Ticiane Pinheiro cai no choro ao reencontrar Fabiana Justus: ‘Esperando muito’

Ticiane Pinheiro se emocionou ao reencontrar a ex-enteada, Fabiana Justus, em uma festa intimista, após o tratamento contra o câncer

Na última segunda-feira, 19, Fabiana Justus organizou uma festa intimista para celebrar o primeiro ano de vida de seu filho caçula com o empresário Bruno Levi D'Ancona. Mesmo não fazendo mais parte da família, Ticiane Pinheiro foi uma das convidadas especiais e se emocionou ao reencontrar a ex-enteada, que está em tratamento contra a leucemia.

Em suas redes sociais, Fabiana gravou um vídeo para registrar o encontro com sua antiga madrasta. Nas imagens, Ticiane aparece com os olhos inchados e a maquiagem borrada: "Gente, a Tici já borrou toda a make”, a influenciadora brincou. "Eu estava esperando muito por esse momento", a apresentadora completa.

Emocionada, Fabiana afirma que também estava esperando o reencontro com a antiga madrasta. "Falei que não vou desgrudar", ela brincou. Casada atualmente com o jornalista César Tralli, Ticiane já viveu um relacionamento com Roberto Justus, pai de Fabiana, durante oito anos, com quem teve sua primogênita Rafaella Justus.

No entanto, Ticiane precisou se afastar por um tempo devido ao tratamento de câncer de Fabiana. Durante esse período, ela enviou mensagens de apoio para a ex-enteada por meio de suas redes sociais: "Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona!”, disse.

“Fa, você é uma menina de luz. Tive o privilégio de conviver quase que diariamente com você por 8 anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é. A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou… Uma sempre torcendo pela outra”, Ticiane exaltou Fabiana e desejou forças no tratamento.

Vale destacar que Fabiana Justus foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda em janeiro deste ano. Em abril, a influenciadora passou por um transplante de medula óssea e, poucos meses depois, celebrou a remissão da doença. Embora ainda siga em tratamento e continue tomando os cuidados necessários, ela já se considera curada.

Na última segunda-feira, 19, Luigi, o caçula de Fabiana Justus, completa 1 ano de idade. Em comemoração, a empresária realizará uma festa intimista para o pequeno, fruto do casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona, por estar em meio ao tratamento contra a leucemia. Nos Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus compartilhou convidou apenas a família para a celebração.

Vestindo uma camiseta do personagem e uma tiara de orelhas que imita as do querido camundongo, Fabiana explicou detalhes do tema. "O Luigi simplesmente ama o Mickey, é apaixonado, então decidi fazer a festa de 1 ano do Mickey, só que quis fazer com essa pegada mais vintage, porque tem a ver com os outros mesversários, que fiz todos com uma pegada mais vintage, da nossa época", contou.