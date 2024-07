Tainá Castro é surpreendida por Cecília, filha de Militão e Karoline Lima

Durante a comemoração dos dois anos de Cecília com a família do pai, a madrasta, Tainá Castro, se surpreendeu com a atitude fofa da pequena

Tainá Castro foi pega de surpresa durante a festa de 2 anos da filha de Éder Militão, Cecília. A influenciadora, que acabou de se casar com o pai da menina, ganhou um beijinho dela quando estava distraída durante o momento de tirar fotos. O momento vem após a polêmica envolvendo o marido de Tainá e Karoline Lima, que estão em uma briga judicial pela guarda da filha.

No vídeo, a influenciadora segura a menina no colo, enquanto posa para as fotos junto do marido. A atitude da menina de beijar a madrasta na bochecha também pegou Militão desprevenido. Nas redes, o vídeo repercutiu e internautas comentaram sobre o comportamento amoroso de Cecília:

"Cecília é uma criança linda, amorosa e educada", comentou uma usuária do Instagram. "Quanto mais amor, melhor é para a criança. Eles deveriam parar com as intrigas", opinou o outro. "A Karol soube educar bem essa menina", disparou uma seguidora.

Enquanto Cecília é herdeira única de Militão e Karoline, Tainá tem dois filhos, Helena e Matteo. As crianças são fruto do casamento anterior da influenciadora com Léo Pereira, que atualmente vive um romance com a ex-namorada de Militão e mãe da filha deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Éder Militão promove festinha de Cecília no Brasil

Cecília completou 2 anos de vida no início de julho e teve a primeira celebração com a família da mãe. Depois da comemoração, a pequena foi deixada aos cuidados do pai com quem irá passar alguns dias.

Para não passar a data em branco, o jogador também realizou uma festa para a filha em Sertãozinho, no interior de São Paulo, onde ele nasceu. Cecília ganhou uma celebração em um buffet infantil com o tema de princesas.

Nas redes sociais, a avó paterna compartilhou um registro da pequena e homenageou a neta: "Comemorando a vida da minha netinha. Que Deus abençoe", escreveu Ana Maria Militão.