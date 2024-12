Virginia: Veja o convite luxuoso da festa de 50 milhões de seguidores

Virginia Fonseca escolhe convite luxuoso e com direito a cadeado para celebrar os seus 50 milhões de seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está com tudo pronto para a festa de 50 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Assim, ela começou a enviar os convites para os convidados e o luxo da embalagem surpreendeu a todos.

Conhecida por dar festas sofisticadas e criar convites encantadores para as festas de aniversário das filhas, ela não deixou a desejar em sua própria festa. A esposa de Zé Felipe escolheu um convite sofisticado e luxuoso, repleto de detalhes com muita criatividade.

Para começar, o convite é uma caixa preta com detalhes em dourado. Inclusive, o tem um cadeado que é aberto com uma chave especial. Dentro da caixa, os convidados encontraram um espelho com o número 50M, um perfume e um sérum da marca de beleza da empresária.

Convite da festa de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Convite da festa de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Quando será a festa de Virginia?

A festa de 50 milhões de seguidores acontecerá no dia 18 de dezembro na cidade de São Paulo. O evento terá shows de Menos É Mais, Nattan, Pedro Sampaio e Zé Felipe.

Veja a barriga negativa de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou uma noite tranquila para se refrescar na piscina de sua mansão junto com a família. A estrela colocou um biquíni verde neon e caiu na piscina com as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Nas redes sociais, ela compartilhou as fotos do momento de relaxamento e surpreendeu ao mostrar sua boa forma. Apenas dois meses após o nascimento do terceiro filho, a musa ostentou sua barriga definida e negativa.

Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs nos comentários do post. “Maravilhosa demais”, disse um fã. “Muito gata”, comentou outro. “Estou encantada com toda essa beleza”, escreveu mais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Dieta do ovo de Virginia: especialista aponta riscos e explica estratégia