Junno Andrade se declara para Xuxa em celebração aos 12 anos de união

Casalzão! A apresentadora Xuxa ganhou uma bela homenagem de Junno Andrade no dia em que o casal completa 12 anos juntos

Dia especial para Xuxa Meneghel e Junno Andrade! O ator usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à apresentadora, com quem completa 12 anos de união nesta quinta-feira, 12. Em seu Instagram oficial, o artista publicou uma sequência de fotos românticas do casal e escreveu um poema para a companheira.

"12/12/12… 12/12/24... 12 anos. Ela é bela, até parece que acorda sem remela. A fala rouca é charme no caso dela e quando dorme não ronca. Só um suspiro se revela. Ela é tão bela. Quando abre os olhos, é como o azul do céu surgindo na janela. Quando anda, param tudo para passagem dela. O seu sorriso ilumina o mundo, colar de pérola", iniciou o companheiro de Xuxa na legenda da postagem.

"Ela é a mais bela. Por dentro tem mais beleza que fora dela. Seu coração é tão lindo que é Deus que zela. E ainda cuida de todos em volta dela. Ela é mesmo muito bela. Parece uma menina essa magrela. É zona sul, é favela. É a melhor amiga dos amigos dela. Ela é muito mais que bela. A melhor mãe, a melhor filha, a melhor mulher, ela é aquela. E o meu amor, faz tempo que é todo dela. Com vocês, Xuxuca na passarela", completou Junno Andrade.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao casal. "Amo esse casal! Deus abençoe", escreveu a apresentadora Angélica. "Número poderoso pra esse casal tão feliz e amado", declarou Sabrina Sato. "Que lindeza de amor!", disse Leticia Spiller.

Você sabia? Xuxa e Junno Andrade já namoraram no passado

Em junho deste ano, Xuxa Meneghel aproveitou o Dia dos Namorados para se declarar a Junno Andrade. A apresentadora, que viveu um romance com o ator quando tinha 25 anos de idade, publicou um vídeo fofo com o companheiro e relembrou que os dois se reaproximaram após quase 20 anos, em um momento difícil de sua vida; confira detalhes!

