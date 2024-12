Rodrigo Hilbert resgata foto antiga e recebe elogios

Em suas redes sociais, Rodrigo Hilbert recebeu inúmeros elogios dos internautas ao resgatar uma foto de seu tempo de modelo

Em suas redes sociais, Rodrigo Hilbert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 12, o apresentador resgatou uma foto de 2004, de quando ainda era modelo. Na imagem, o famoso tinha 24 anos e surgiu com os cabelos compridos vestindo blusa branca, jaqueta azul e calça preta.

"Mostrando umas fotos da minha época de modelo para o João e o Francisco, encontrei essa lá de 2004", escreveu ele na legenda da publicação, se referindo aos filhos gêmeos de 16 anos, que estrearam como modelos em setembro deste ano.

Não demorou muito para que o post ficasse lotado de comentários. "Passaria fácil por um vocalista de rock dos anos 90", escreveu uma internauta. "Voltei nos meus 16 anos! Era meu muso", comentou outra. "Crush desde sempre", brincou uma terceira.

Casado com Fernanda Lima, Rodrigo também é pai de Maria Manoela, de quatro anos. Atualmente, o artista apresenta os programas Tempero de Família e Bem Juntinhos, do GNT. Rodrigo também já teve uma carreira de ator e seu último trabalho foi uma participação especial na série Louco Por Elas, exibida pela Rede Globo em 2012, em que ele interpretou Júlio César.

Fama de faz-tudo

O ator Rodrigo Hilbert frequentemente é elogiado pelas tarefas que realiza. Conhecido por ser um 'faz-tudo', o famoso já construiu uma bicicleta para a filha, além de uma montanha-russa e uma casinha de madeira. Mesmo sendo muito reconhecido, sua esposa, Fernanda Lima, deu uma opinião sincera sobre a fama do amado.

“Só porque ele cozinha? Faz um crochêzinho? Realmente, essas coisas ele faz, mas eu também não posso jogar isso para cima porque qualquer mulher que fizer isso não vai estar fazendo mais do que a obrigação”, disse ela em entrevista ao podcast da RivoNews.

A apresentadora ainda ressaltou que, quando é uma mulher fazendo a mesma tarefa, os internautas não exaltam tanto quanto fazem com Hilbert. “Porque ninguém elogia uma mulher que faz, que mata galinha, que depena, cozinha, serve a família inteira, faz o curativo, cuida do homem, do sogro... A gente tem milhões de brasileiras que fazem o que o Rodrigo faz, mas a gente não valoriza”, destacou Fernanda Lima.

