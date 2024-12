Danielle Winits ganha festa surpresa para seu aniversário de 51 anos

Em seu aniversário de 51 anos, Danielle Winits ganha festa surpresa e mostra fotos da comemoração especial; confira como foi

O aniversário de Danielle Winits foi no dia cinco de dezembro e a atriz ganhou uma festa surpresa em sua casa. Na rede social, a loira postou fotos do momento em família e encantou ao surgir ao lado do marido, o ex-A Fazenda André Gonçalves, dos filhos, de sua mãe e outras pessoas queridas.

Segurando uma taça e ao lado do bolo de sua comemoração, a artista surgiu sorridente e esbanjou beleza ao chegar nos seus 51 anos. No segundo clique, ela apareceu com o caçula, Guy Faro, e em seguida com o mais velho, Noah Reis.

"Festa em casa e de surpresa teve amores com certeza", contou ela ao exibir os registros com os herdeiros, a mãe, amigos, parentes e o esposo, com quem está desde 2016 e teve um breve término enquanto ele foi para o reality show da Record TV.

Veja as fotos do aniversário de Danielle Winits:

Quem é o pai do filho de Danielle Winits?

Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, do Universa, apresentado por Tati Bernardi, a artista disse que se separou de Jônatas Faro quando ainda estava grávida de sete meses esperando o filho Guy. Questionada sobre sua relação com os ex-parceiros, Winits divertiu-se: “Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso”.

Danielle explicou que nem sempre é possível manter uma amizade com os ex-companheiros e destacou as diferenças na convivência com os pais de cada um de seus filhos.

“Eu gostaria [de ser amiga deles], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah (Cássio Reis) é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho (Guy, fruto de seu relacionamento com Jônatas Faro), eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena”. Saiba mais detalhes aqui!