Danielle Winits comenta sobre paternidade de Jônatas Faro: 'Sou mãe solo'

A atriz Danielle Winits surpreende ao comparar os pais de seus dois filhos durante entrevista. Saiba qual é a opinião dela

A atriz Danielle Winits decidiu desabafar sobre sua experiência como mãe solo de um dos filho, Guy, fruto de sua relação com o ator Jônatas Faro.

Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, do Universa, apresentado por Tati Bernardi, a artista disse que se separou de Faro quando ainda estava grávida de sete meses. Questionada sobre sua relação com os ex-parceiros, Winits divertiu-se: “Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso”.

Danielle explicou que nem sempre é possível manter uma amizade com os ex-companheiros e destacou as diferenças na convivência com os pais de cada um de seus filhos.

“Eu gostaria [de ser amiga deles], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah (Cássio Reis) é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho (Guy, fruto de seu relacionamento com Jônatas Faro), eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena”.

Danielle também compartilhou uma conversa recente com Guy, em que eles discutiram a dinâmica de sua maternidade: “Meu filho me falou outro dia: ‘mãe, você falou que é mãe solo”, e eu respondi: ‘sim, porque acho que é um serviço que eu faço para as mulheres, mulheres que não têm voz e podem ver que eu também passo por coisas. Eu estou de salto alto aqui hoje, mas eu já ajoelhei, eu choro, eu fico exausta, eu sou uma pessoa de batalhas’. As pessoas não precisam saber dos pormenores, mas eu como mulher me coloco num outro lugar, preciso me conectar com as pessoas. Isso é tão importante quanto o meu trabalho”.

Vida ao lado de André Gonçalves

Winits refletiu sobre sua trajetória amorosa e revelou que nunca viveu plenamente a experiência de estar solteira. “Eu nunca fiquei solteira, sempre namorei, meus relacionamentos sempre foram longos. Eu perdi essa parte das ficadas. Comecei a trabalhar muito cedo, e meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos (…)”, explicou.

A atriz também relembrou um antigo relacionamento em que enfrentou críticas após se apaixonar por outra pessoa, situação que, segundo ela, a tornou alvo de julgamentos. “Fui embora. Já sofri com culpa, mas trabalhei isso dentro de mim. Mas sempre fui uma pessoa que prefiro me arrepender do que fiz do que não fiz. Então nunca deixei que meus impulsos não acontecessem. (…) Fui viver o que eu precisava viver”, refletiu.

Danielle e André Gonçalves, no entanto, passaram por uma breve crise em agosto de 2023, quando o aotrdecidiu participar de A Fazenda 15. A decisão levou a um término temporário: “Eu não acreditava que aquele lugar (A Fazenda) seria para ele. De fato, não era. Pronto, falei. Nós estávamos com outras questões e foi mais uma coisa para que a gente desse um tempo. Não foi falta de amor. Temos uma família. Ele é um ‘paidrasto’ para o Guy”, disse.

