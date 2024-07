Com vídeo fofo, Camilla Camargo celebra aniversário do filho: "Menino incrível"

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores ao prestar uma homenagem para o filho mais velho, Joaquim, que completou cinco anos

Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta terça-feira, 23, seu filho mais velho, Joaquim, completou cinco anos e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro e o parabenizou. "Viva você, amor da minha vida. 5 anos que aprendi isso que é o amor maior do mundo, que me redescobri e que o amor tomou conta de mim", escreveu ela no começo do texto.

A filha de Zilu e Zezé Di Camargo completou a homenagem se declarando para o filho. "Te amo mais que tudo... obrigada por ser esse menino tão incrível, inteligente, alegre, gentil, e gente boa. Que sorte a minha de te ter na vida", finalizou.

Camilla, vale lembrar, é casada com Leonardo Lessa, e além de Joaquim, eles também são pais de Julia, que completou três anos em março. Na ocasião, a menina ganhou um uma festa com o tema da personagem Minnie Mouse. O evento aconteceu em Alphaville, na Grande São Paulo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Camilla Camargo mostra os filhos brincando na neve

Na última sexta-feira, 19, Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um registro da sua viagem de férias. Ela está com o marido e os filhos em Ushuaia, na Argentina.

Aproveitando a baixa temperatura, a atriz mostrou os filhos, Joaquim e Julia, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, fazendo um boneco de neve. "Eis que o tão sonhado boneco de neve apareceu #ushuaia #bonecodeneve #ferias #argentina #familia", disse ela ao compartilhar a foto no feed do Instagram.

Mais cedo, postou uma foto em que aparece toda sorridente esquiando na neve e falou sobre a paisagem. "A obra de Deus nessa natureza que parece um quadro pintado a mão. Obrigada", disse a famosa. Confira as publicações!