Bárbara Evans exibe fotos oficiais da festa luxuosa de aniversário dos filhos

Álvaro e Antônio, os filhos gêmeos de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, ganharam uma festa luxuosa para comemorar o primeiro aniversário

Bárbara Evansencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar as fotos oficiais da comemoração do primeiro anos de vida de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

A celebração, que teve como tema 'Festa na Floresta', foi decorada com muitas bexigas, flores, esculturas de animais e árvores. Álvaro e Antônio chamaram a atenção ao combinarem o look com a irmã mais velha, Ayla, de dois anos.

Além dos herdeiros, Bárbara Evans também caprichou na produção para a festa. A modelo surgiu usando um look todo vermelho e sandália de salto alto. A vovó Monique Evans participou do evento e apostou em uma roupa elegante.

"Aniversário dos meus amores!! Festa na floresta", escreveu a influenciadora digital ao mostrar os detalhes da festa luxuosa. Depois ela postou fotos dos filhos e se derreteu. "Agora só fotos dos meus amores!! Obrigada Deus por ser tão abençoada!!", escreveu ela na legenda.

Confira as publicações:

Bárbara Evans encanta com vídeo fofo da filha em 'momento blogueira'

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans dividiu com os seguidores um momento fofíssimo da filha mais velha, Ayla, de 2 aninhos. A pequena, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, surgiu em frente às câmeras protagonizando um 'momento blogueira'.

Esbanjando fofura e simpatia, a primogênita de Bárbara apareceu fazendo um tutorial de maquiagem enquanto conversava com os internautas. A mãe da pequena, por sua vez, ficou ao lado observando a desenvoltura da herdeira. "Estou me maquiando para ir à festa da minha amiga. Vou fazer essa base, porque a gente precisa ir para a piscina", declarou Ayla em um trecho do vídeo. Confira!

