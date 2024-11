Bárbara Evans se derrete ao mostrar novas fotos dos filhos: 'Mamãe ama'

A modelo Bárbara Evans encantou os seguidores ao compartilhar um novo ensaio fotográfico dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio

Bárbara Evansencheu as redes sociais de fofura ao compartilhar um novo ensaio fotográfico dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, que completaram 1 aninho no próximo dia 27.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os meninos, frutos do casamento modelo com Gustavo Theodoro, aparecem sem camisa e de calça jeans, enquanto posam em um cenário rústico. Os pequenos também foram fotografados comendo um pedaço de carne.

Ao dividir as imagens, Bárbara, que também é mãe de Ayla, de dois anos, se declarou para Álvaro e Antônio. "Chuva de fotos!!! Sim, nossos meninos vão completar 1 ano de vida!!! Como passou rápido, mas, ao mesmo tempo, com muita emoção!! Agora eu entendo quando dizem que 'mãe vai direto para o céu'. Quantas emoções eu vivi… Só Deus e meu marido sabem! Mas o importante é que superamos tudo e estamos prontos para os muitos anos de vida que estão pela frente. O mundo é pequeno para vocês, meus filhos. A mamãe ama muito vocês", se derreteu a influenciadora digital.

Bárbara também deixou um aviso na postagem. "E antes que falem, essa carne será nosso jantar. Porque aqui é sertanejo, como diz meu sogro. E a carne não está nenhum pouco barata. Bora viver mundão", finalizou.

Confira:

Bárbara Evans faz procedimento estético com várias agulhas

A influenciadora digital Bárbara Evans resolveu se livrar da papada em seu rosto. Ela realizou um procedimento estético com várias agulhas para melhorar o contorno do rosto e surpreendeu com o resultado. Tanto que a mãe dela, Monique Evans, disse: "Muita diferença!".

A jovem fez um procedimento com fios croquís, Diamond e ácido hialurônico. A intenção dela foi reduzir a bolsinha de gordura na região logo abaixo do queixo. "Vocês não imaginam o quanto essa paradinha me incomodava. Minha autoestima já é outra e esse nem é o resultado final", disse ela ao mostrar foto de antes e depois. Veja como ficou!

