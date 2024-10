Arthur Aguiar chama atenção por ausência na festa da filha organizada por Maíra Cardi

Após polêmicas, Arthur Aguiar chama atenção ao se ausentar da festa de aniversário da filha, organizada pela ex-mulher Maíra Cardi

No último domingo, 20, Maíra Cardi comemorou os seis anos da filha, Sophia, em uma festa luxuosa ao lado do atual marido, Thiago Nigro, em Campinas, São Paulo. Mas ao que tudo indica, o pai da menina, Arthur Aguiar, não compareceu ao evento e sua ausência não passou despercebida, especialmente após as polêmicas envolvendo o antigo casal.

No ano passado, Maíra e Arthur se reencontraram no aniversário de cinco anos filha, mas, após se envolverem em uma discussão pública envolvendo a criação da herdeira ao longo deste ano, parece que decidiram mudar a dinâmica desta vez. Nos registros da festa, o ator e cantor não foi visto no evento e também se ausentou de suas redes sociais.

No entanto, sua atual namorada, Jenny Santucci, publicou uma foto em seu perfil mostrando que estava em casa acompanhada de Arthur e o filho caçula deles, Gabriel. Apesar de ter se ausentado do evento, o ator e cantor fez uma homenagem para a filha primogênita e ainda não revelou se pretende organizar outra festa para ela, algo comum entre pais separados.

"Filha, eu desejo que Deus continue te abençoando, cuidando de você em cada detalhe, te dando saúde e fazendo com que você seja cada vez mais feliz! Ontem eu tava olhando o álbum aqui do meu celular e só reforçou o que eu já sabia, a gente viveu MUITOS momentos incríveis juntos e eu confesso que tenho muita saudade deles", Arthur se declarou para menina nas redes sociais.

Para quem não acompanhou, a confusão entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar começou após Sophia, de apenas cinco anos, fazer um comentário indiscreto sobre o cozinheiro da família. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pequena aparece brincando com o funcionário, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre".

Na ocasião, Maíra Cardi concedeu uma entrevista ao colunista Leo Dias, onde comentou que sua filha lida com "duas criações" diferentes após a separação. Em resposta, Arthur Aguiar afirmou que Sophia nunca ouviu ou aprendeu nada desse tipo em sua casa, gerando uma troca de farpas entre os ex-cônjuges e até cobranças de dinheiro nas redes sociais.

Como foi a festa da filha de Maíra Cardi?

A festa de aniversário de seis anos de Sophia contou com a presença de familiares e amigos, incluindo o marido de Maíra Cardi, Thiago Nigro, o filho mais velho dela, Lucas Cardi, e teve como tema Stitch, do filme Lilo & Stitch. Além disso, a festa também teve detalhes praianos, incluindo muita areia, piscina de bolinhas, pranchas de surf e muitos brinquedos.