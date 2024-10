Ticiane Pinheiro combina look com a filha caçula em encontro com a família

A apresentadora Ticiane Pinheiro arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir com o mesmo look que a filha, Manuella

Neste domingo, 13, Ticiane Pinheiro aproveitou um momento ao lado de sua família e chamou a atenção ao combinar o seu look com sua filha caçula, Manuella, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com o jornalista Cesar Tralli.

Para o momento de lazer, a apresentadora e a herdeira surgiram usando o mesmo modelo de roupa: uma calça branca, uma blusa de tom claro e uma bolsa. Depois, Ticiane Pinheiro postou um vídeo mostrando que além do marido e da caçula, também estava reunida com sua mãe, Helô Pinheiro, seu pai, Fernando Pinheiro, e o irmão Fernando Pinheiro Jr.

"Domingo recheado de amor", se derreteu a famosa na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Que coisa mais linda, meu Deus", disse uma seguidora. "Que família linda", escreveu outra. "Lindas. A Manu é muito charmosa", falou uma fã. "Gente, a Manu tá tão linda", comentou mais uma.

Além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus. Recentemente, a apresentadora falou sobre não ter a liberação da primogênita para postar fotos dela. "Na casa do pai tem um fotógrafo com eles e ela acaba fazendo fotos profissionais! Em casa não tem isso, nas viagens eu faço as fotos, então ela acaba não aprovando minhas fotos", explicou.

Confira:

Ticiane Pinheiro revela como conciliar carreira e maternidade

Ticiane Pinheiro é jornalista, apresentadora, modelo e, com muito orgulho, mãe! A artista foi uma das celebridades que esteve presente no Movimento Delas, evento de empoderamento feminino que reuniu mulheres influentes em diversas áreas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela abriu o coração ao falar sobre como conciliar carreira e maternidade.

"Eu comecei a trabalhar muito nova porque sempre tive em casa o espelho da minha mãe, ela sempre foi uma mulher batalhadora, proativa e eu me espelhei nela. Hoje, eu quero minhas filhas se espelhem em mim. Eu sou aquela mulher que acorda cedo, vai trabalhar, pega elas na escola", declara. Confira a entrevista!