Fernanda Rodrigues exibe seu look para o casamento de Nicolas Prattes e Sabrina Sato

A atriz Fernanda Rodrigues fez parte da lista de convidados para o casamento discreto de Nicolas Prattes e Sabrina Sato

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues caprichou na escolha do look para marcar presença no casamento de Nicolas Prattes e Sabrina Sato. A cerimônia aconteceu em uma fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo – cerca de 1 hora da capital paulista -, e o casal prezou pela celebração intimista e discreta.

Fernanda Rodrigues mostrou o seu look elegante em fotos de frente e verso nas redes sociais. Ela escolheu um vestido longo estampado com decote em V e recortes na região da cintura.

Sem alardes, Sato e Prattes organizaram a cerimônia religiosa sem anunciar a união na mídia e se casaram nesta sexta-feira, 10. Os dois estão juntos há cerca de um ano.

Veja as fotos do look de Fernanda Rodrigues:

Fernanda Rodrigues teve um carcinoma em 2024

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues revelou, de forma discreta, que teve um tumor em 2024. Ela fez uma retrospectiva de momentos marcantes do seu ano em um texto nos stories do Instagram. No meio da mensagem, a artista contou que teve um carcinoma, que é um tumor maligno nos tecidos do corpo.

A estrela contava sobre o que viveu nos últimos meses quando escreveu: “Me livrei de um carcinoma”. Porém, ela não deu mais detalhes sobre a doença ou o tratamento que fez.

O que é carcinoma?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, carcinoma é um câncer que tem início em tecidos epiteliais, como a pele ou mucosas. Existem dois tipos de câncer de pele. O primeiro é o carcinoma basocelular, que é o mais comum e menos agressivo. Ele surge como uma ferida ou nódulo e tem evolução lenta. O segundo tipo é o carcinoma epidermoide, que pode apresentar metástase em outros órgãos. Este tumor surge como uma lesão no tecido.

