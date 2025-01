Famosos surgem deslumbrantes em festa de lançamento de 'Beleza Fatal'

O elenco de 'Beleza Fatal' se reuniu no Theatro Municipal de São Paulo para a festa de lançamento da primeira novela brasileira da Max

Nesta quinta-feira, 22, vários famosos se reuniram no Theatro Municipal, em São Paulo para a festa de lançamento de 'Beleza Fatal', a primeira novela brasileira da Max, que estreia na plataforma de streaming na próxima segunda-feira, 27.

Celebridades como Murilo Rosa, Marina Molina, Valesca Popozuda, Fernanda Keulla, Pepita e o marido, Kayque Nogueira, Herson Capri, Kiara Felipe, Leonardo Maggiorin, entre outros, prestigiaram o evento. O ator Marcelo Serrado também marcou presença na festa e chamou a atenção ao surgir usando uma saia de alfaiataria.

'Beleza Fatal' conta com um elenco recheado de estrelas como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz e Vanessa Giácomo. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 21, em São Paulo, a diretora Maria de Medicis falou sobre a novela. "É muito importante dizer que além desse elenco esplendoroso que temos aqui e outros que não estão aqui, a gente teve uma equipe extraordinária. E uma equipe em que a gente tinha um pouco de uma equipe de mercado com uma equipe que já tinha feito novela. Achar esse novo jeito de fazer foi um grande desafio porque não é uma novela de TV aberta, não é uma série, é a nossa novela", disse ela.

Camila Queiroz se desafia na carreira com Beleza Fatal

Camila Queiroz está em contagem regressiva para estreia de Beleza Fatal, primeira novela inédita da Max Brasil,. Na trama, ela será a misteriosa Sofia. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento do folhetim e conversou com a artista.

"Quando eu cheguei no final do capítulo 10, eu parei tudo, peguei o telefone e falei 'eu quero, eu tenho certeza'. Me atravessou o texto... As personagens, a Sofia, tudo que ela traz... Eu fiquei muito mexida com o texto do Rapha, eu não imaginava o que vem pela frente", contou. Veja a entrevista completa!

