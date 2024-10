Ex-BBBs Matteus e Isabelle esbanjam elegância em premiação

Com looks estilosos, os ex-BBBs Matteus e Isabelle Nogueira surgem juntinhos durante noite de premiação em São Paulo. Veja as fotos

Os ex-BBBs Matteus Amaral e Isabelle Nogueira surgiram juntos na noite desta quarta-feira, 30. Eles foram prestigiar o Prêmio Kwai 2024 em São Paulo e capricharam nas escolhas dos looks.

O rapaz apareceu com um look todo preto. Ele apostou em blazer estiloso e camisa com brilhos. Para completar o visual, ele colocou óculos escuros. Por sua vez, ela surgiu com um conjunto vermelho, composto por saia longa e top com mangas longas. O visual deixou a boa forma de Isabelle à mostra.

Vale lembrar que o casal está junto desde a reta final do BBB 24. Os dois engataram o romance depois do confinamento e planejam morar juntos em breve.

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira - Foto: Van Campos / AgNews

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira - Foto: Van Campos / AgNews

Isabelle Nogueira - Foto: Van Campos / AgNews

Isabelle não renovou com a Globo

A ex-BBB Isabelle Nogueira disse ‘não' para a renovação de contrato com a Globo depois do reality show Big Brother Brasil 24. Neste mês, a emissora carioca reorganizou os nomes de ex-participantes que vão seguir como parceiros do canal e alguns deixaram o contrato de lado. De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Isabelle não renovou com a Globo.

Isabelle decidiu ir para outra empresa de agenciamento artístico, chamada Mynd, que é rival da Globo. A ex-BBB tomou a decisão de mudar de empresa em sua carreira por causa dos ganhos com publicidade e o foco em novas ações de merchandising para seguir com sua imagem em alta.

"A parceria com a Mynd representa um novo capítulo emocionante na minha carreira. Estou animada para trabalhar com uma equipe que entende e valoriza a cultura amazônica tanto quanto eu. Juntos, vamos poder levar a mensagem de preservação cultural e ambiental a um público ainda maior", disse ela.

