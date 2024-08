Ex-BBB Isabelle disse ‘não’ para a Globo. Entenda o que aconteceu

Ex-BBB 24 Isabelle Nogueira tomou uma decisão sobre o seu contrato com a Globo poucos meses após o fim do reality show

A ex-BBB Isabelle Nogueira disse ‘não' para a renovação de contrato com a Globo depois do reality show Big Brother Brasil 24. Neste mês, a emissora carioca reorganizou os nomes de ex-participantes que vão seguir como parceiros do canal e alguns deixaram o contrato de lado. De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Isabelle não renovou com a Globo.

Isabelle decidiu ir para outra empresa de agenciamento artístico, chamada Mynd, que é rival da Globo. A ex-BBB tomou a decisão de mudar de empresa em sua carreira por causa dos ganhos com publicidade e o foco em novas ações de merchandising para seguir com sua imagem em alta.

"A parceria com a Mynd representa um novo capítulo emocionante na minha carreira. Estou animada para trabalhar com uma equipe que entende e valoriza a cultura amazônica tanto quanto eu. Juntos, vamos poder levar a mensagem de preservação cultural e ambiental a um público ainda maior", disse ela.

Isabelle se declarou para Matteus

Dia de festa na casa do ex-BBB Matteus Amaral! No dia 20 de junho, o vice-campeão do reality show da TV Globo completa mais um ano de vida e já iniciou o dia recebendo uma bela declaração de amor da namorada, a também ex-BBB Isabelle Nogueira.

Em comemoração a data especial, Cunhã publicou uma foto romântica ao lado do companheiro em seus stories no Instagram e ressaltou o quanto se orgulha dele. Os dois engataram um romance ainda nos últimos dias de confinamento do BBB 24 e oficializaram o namoro após a grande final.

"Hoje é o dia do nascimento desse ser humano lindo. E que alegria eu tenho em celebrar esse dia com você meu amor. Gratidão por ter você no meu caminho!!! Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e planos. Você é um homem sonhador, prestativo, proativo e de coração bom. Parceiro, excelente filho, neto, irmão e amigo", iniciou ela.

E completou: "Deus tem planos lindos para você e grandes coisas o Senhor fará na sua vida! Que Deus seja contigo sempre. Em breve estaremos juntos. Feliz vida, feliz novo ciclo, feliz aniversário, lindo da minha vida".