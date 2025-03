BBB 25: Vilma diz que sister 'não se manca': 'Deixou tudo para lavar'

Em conversa com outros brothers do BBB 25, a sister Vilma criticou a postura de uma adversária em relação à louça da casa

Clima tenso no BBB 25! Na tarde desta quarta-feira, 19, Vilma demonstrou incômodo ao observar uma atitude de Vitória Strada na cozinha da casa. Isso porque, segundo a sister, a atriz teria usado algumas vasilhas e as colocado na pia para lavar.

Em conversa com João Gabriel, que finalizava uma refeição, dona Vilma aconselhou o goiano a não lavar os itens deixados por Vitória. A mãe de Diogo Almeida ainda ressaltou que também só lavaria o que eventualmente usasse.

"Essas vasilhas aí a menina, a Vitória desocupou tudinho, mas deixou tudo para lavar. Tiro os presuntos todinhos, deixou tudo aí em cima. Deixa aí, eu não vou lavar não, vou lavar o que eu sujei, tá? O que eu tô sujando, tô lavando", declarou a sister. "Ela não lava nada, também não vou lavar não", disse João Gabriel.

" Lava o que usou, para ver se ela se manca ", continuou Vilma. Em seguida, João Pedro, que já estava lavando a louça usada por ele, reforçou o conselho da sister para o irmão gêmeo: "Lava só o que nós usamos".

Vilma, então, contou que chegou a conversar com Diego Hypolito sobre o excesso de louça deixada na pia. "Falei com ele hoje que eu lavo o que eu sujo porque não dá para ficar lavando louça. Todo mundo fica deixando, ontem deixaram uma pilha de copos para ele lavar, cara. Um copo dentro do outro, muito copo, acho que não tem necessidade disso", lamentou ela.

"Ela [Vitória] desocupa e não lava. Eu lavo louça aqui direto, nunca vi ela lavar. Nunca vi ela lavar", disparou João Pedro. Momentos depois, o brother comentou que, caso a atriz não lavasse as vasilhas, ele se pronunciará sobre o assunto. "Deixa para ela, se não lavar, vou falar", disse, por fim.

Produção do BBB 25 toma decisão após eliminação de Gracyanne

Os brothers do BBB 25 receberam a visita surpresa de um dummy nesta quarta-feira, 19! A presença inesperada aconteceu após a produção do reality show da TV Globo decidir fechar oficialmente o primeiro quarto da temporada após a eliminação de Gracyanne Barbosa.

"Atenção: o Quarto Fantástico será fechado para sempre. Tirem os seus pertences imediatamente", informou o 'Big Boss' através do auto-falante. Momentos depois, os confinados se depararam com a chegada do dummy, que entrou na casa mais vigiada do país para trancar de vez o cômodo, localizado no andar de cima; confira detalhes do momento!

