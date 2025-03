César Tralli surpreende fã mirim que recriou cenário do Jornal Hoje em seu quarto

O apresentador César Tralli surpreendeu um fã mirim ao gravar um vídeo para retribuir o carinho do admirador. Veja mais!

O apresentador César Tralli surpreendeu um fã mirim ao gravar um vídeo para retribuir o carinho do admirador. O âncora do Jornal Hoje conheceu João Felipe depois que um vídeo do menino o imitando viralizou nas redes sociais. O maranhense, de 11 anos, recriou o cenário do telejornal em seu quarto e conquistou a internet.

"E aí, João Felipe, como você está? Tudo bem? Estou aqui no estúdio do Jornal Hoje, estou agradecendo todo o seu carinho. Eu vi seu vídeo, você me imitando aqui no JH. Muito legal, parabéns, viu? Um abraço grande para você e toda a sua família! Fica em paz, Deus te abençoe sempre! Com muita saúde e muito amor no coração. Você sabe, estamos sempre juntos aqui", disse o jornalista no vídeo enviado a João Felipe e a família.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

César Tralli mostra antigo fã que hoje trabalha com ele: 'Consideração'

Recentemente, César Tralli mostrou uma visita especial que teve de um colega de trabalho, que, no passado, enviou-lhe um e-mail pedindo conselhos para entrar na profissão. Ao lado do jovem, que enviou a mensagem aos 15 anos, o esposo de Ticiane Pinheiro falou sobre a importância de persistir no sonho e ter humildade. Aos 28 anos, Vinicius trabalha na rádio CBN e celebra quatro anos na mesma empresa que o comandante do Jornal Hoje.

"Uma Singela Visita… Carregada de grande significado. A vida é isso! Eterno aprendizado. A lição que fica: nossas atitudes, o amor ao próximo, o respeito, a consideração. Parabéns, Vinicius. Por acreditar nos seus sonhos", escreveu o jornalista.

Em outro momento, o apresentador exibiu outro bastidor da TV Globo. Na ocasião, ele revelou como é a horta de Ana Maria Braga, espaço localizado na emissora em São Paulo.

Leia também: César Tralli mostra momento fofo entre a filha e a enteada: 'Sobre o amor'