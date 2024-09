Bruna Marquezine surge deslumbrante na Semana de Moda de Milão

A atriz Bruna Marquezine aposta em look preto sofisticado para prestigiar a Semana de Moda de Milão neste sábado, 21

A atriz Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look para prestigiar a Semana de Moda de Milão neste sábado, 21. Ela foi conferir o desfile da grife Bottega Veneta e apostou em um vestido preto nada básico.

A beldade apareceu com um vestido longo e justo ao corpo, com direito a plumas na parte de baixo. Para completar o visual, ela usou joias simples e prateadas, e o cabelo solto.

O modelito é exclusivo e foi cedido para a atriz brilhar no evento. Inclusive, Bruna já contou que é fã do trabalho do estilista da grife, Matthieu Blazy.

Nesta semana, Marquezine estava no Brasil e foi ao Rock in Rio com sua irmã, Luana Maia, e também com o namorado, João Guilherme.

Bruna Marquezine na Semana de Moda de Milão - Foto: Getty Images

Bruna Marquezine e João Guilherme no Rock in Rio

Há meses juntos, Bruna Marquezine e João Guilherme fizeram mais uma aparição em público juntinhos. Vivendo um relacionamento longe dos holofotes, o casal não mostra muito de sua intimidade, mas nesta sexta-feira, 13, não esconderam sua paixão.

Curtindo um show do Rock in Rio, os atores foram fotografados trocando beijos e carinhos. Sem se esconderem, eles esbanjaram paixão e também simpatia ao acenarem para as pessoas no local. Os pombinhos não se mostraram nem um pouco incomodados com a situação e encantaram ao exibirem sua sintonia.

Além de compartilharem sua paixão, os famosos ainda mostraram todo seu estilo. Bruna Marquezine apostou em um vestido branco com detalhes em preto, combinando com a jaqueta e botas pretas. João Guilherme foi com uma camisa xadrez e calça jeans.

Nos últimos dias, o colunista Lucas Pasin, do UOL, falou que os dois informaram que não vão dar entrevistas juntos, apenas vão falar com os jornalistas de forma individual no Rock In Rio. Além disso, eles também pediram para ver as perguntas antes do evento, já que precisam aprovar as questões que vão responder.

Fotos: Rogério Fidalgo e Natália Rampinelli - Agnews