Bruna Marquezine e João Guilherme curtem show aos beijos; veja

Em show do Rock in Rio, Bruna Marquezine e João Guilherme surgem em clima de romance, trocando vários beijos e carícias; confira os cliques

Há meses juntos, Bruna Marquezine e João Guilherme fizeram mais uma aparição em público juntinhos. Vivendo um relacionamento longe dos holofotes, o casal não mostra muito de sua intimidade, mas nesta sexta-feira, 13, não esconderam sua paixão.

Curtindo um show do Rock in Rio, os atores foram fotografados trocando beijos e carinhos. Sem se esconderem, eles esbanjaram paixão e também simpatia ao acenarem para as pessoas no local. Os pombinhos não se mostraram nem um pouco incomodados com a situação e encantaram ao exibirem sua sintonia.

Além de compartilharem sua paixão, os famosos ainda mostraram todo seu estilo. Bruna Marquezine apostou em um vestido branco com detalhes em preto, combinando com a jaqueta e botas pretas. João Guilherme foi com uma camisa xadrez e calça jeans.

Nos últimos dias, o colunista Lucas Pasin, do UOL, falou que os dois informaram que não vão dar entrevistas juntos, apenas vão falar com os jornalistas de forma individual no Rock In Rio. Além disso, eles também pediram para ver as perguntas antes do evento, já que precisam aprovar as questões que vão responder.

Bruna e João vivem um romance discreto. Eles foram alvos de rumores de que estavam juntos há algum tempo, mas só confirmaram recentemente, quando começaram a postar fotos juntos nas redes sociais.

Fotos: Rogério Fidalgo e Natália Rampinelli - Agnews

Mãe de João Guilherme comenta romance do filho com Bruna Marquezine

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila abriu o coração e falou publicamente a respeito do romance entre o jovem e a atriz Bruna Marquezine.

Em entrevista à revista Marie Claire, Naira, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoal, revelou que está feliz por saber que o herdeiro está em uma ótima fase da vida. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.

Além do romance entre os famosos, a mãe de João Guilherme também falou um pouco sobre a criação do ator, de 22 anos. Ele é fruto de sua antiga relação com o cantor Leonardo, casado atualmente com a influenciadora Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe; confira mais detalhes!