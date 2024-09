Bruna Marquezine aposta em look com transparência na Europa

A atriz Bruna Marquezine marcou presença no desfile de uma grife na Semana de Moda de Paris e atraiu todos os olhares

A atriz Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao marcar presença no desfile da grife Saint Laurent na Semana de Moda de Paris, na França. A estrela foi convidada para prestigiar o desfile da coleção do verão 2025 da marca.

Lá, a morena usou um look deslumbrante. Ela apostou em um modelito todo com transparência composto por body e saia longa. Para completar o visual, ela ainda levou um blazer combinando e colocou sapatos pretos de salto alto.

Vale lembrar que, no último final de semana, Bruna Marquezine esteve em outro evento fashion. Ela prestigiou a Semana de Moda de Milão no sábado, 21. Ela acompanhou o desfile da grife Bottega Veneta com um vestido preto longo e justo ao corpo.

Bruna Marquezine - Foto: Getty Images

Bruna Marquezine e João Guilherme no Rock in Rio

Há meses juntos, Bruna Marquezine e João Guilherme fizeram mais uma aparição em público juntinhos. Vivendo um relacionamento longe dos holofotes, o casal não mostra muito de sua intimidade, mas nesta sexta-feira, 13, não esconderam sua paixão.

Curtindo um show do Rock in Rio, os atores foram fotografados trocando beijos e carinhos. Sem se esconderem, eles esbanjaram paixão e também simpatia ao acenarem para as pessoas no local. Os pombinhos não se mostraram nem um pouco incomodados com a situação e encantaram ao exibirem sua sintonia.

Além de compartilharem sua paixão, os famosos ainda mostraram todo seu estilo. Bruna Marquezine apostou em um vestido branco com detalhes em preto, combinando com a jaqueta e botas pretas. João Guilherme foi com uma camisa xadrez e calça jeans.

Nos últimos dias, o colunista Lucas Pasin, do UOL, falou que os dois informaram que não vão dar entrevistas juntos, apenas vão falar com os jornalistas de forma individual no Rock In Rio. Além disso, eles também pediram para ver as perguntas antes do evento, já que precisam aprovar as questões que vão responder.

Fotos: Rogério Fidalgo e Natália Rampinelli - Agnews