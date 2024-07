Aprovado? Look de Janja Silva nas Olimpíadas gera reações na internet

Primeira-dama Janja Silva, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, usou um look azul com branco na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

A primeira-dama do Brasil, Janja Silva, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, marcou presença na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. Nesta sexta-feira, 26, ela posou ao lado de Emmanuel Macron e Bridgitte Macron durante uma recepção no Museu do Louvre, na França.

Para a ocasião, ele escolheu um vestido azul com estampas em tom de dourado, chamado de Vestido Kimono, da marca Printing. O modelito é vendido por R$ 7.475, sendo que o valor promocional é de R$ 5.980.

Nas redes sociais, o look de Janja dividiu opiniões. Alguns internautas criticaram o look. “Não gostei, muito simples para representar o Brasil”, disse um fã. “Poderia ter sido melhor”, afirmou outro. Porém, outros fãs defenderam o look. “Quanta elegância e estilo”, declarou um internauta. “Que roupa linda. Como sempre, tu está belíssima”, escreveu mais um.

Outro look de Janja Silva em Paris

A primeira-dama Janja Silva, que é esposa do presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, está em Paris para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos 2024. Na noite de quinta-feira, 25, ela marcou presença em um jantar pra as delegações dos países participantes, que foi oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional no Museu do Louvre.

Na ocasião, ela surgiu com um vestido estiloso e de origem brasileira. Ela escolheu o vestido da grife Neriage, que foi criado para a coleção verão 2024. O modelito é feito em crepe de china 100% seda, com estampa em nuances de azul. O preço original do vestido é R$ 8.800, mas, em promoção, ele é vendido por R$ 6.160.

O look foi exibido por Janja quando ela mostrou uma foto de sua chegada ao jantar especial. "Da noite de ontem, representando o Presidente @lulaoficial no jantar oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo governo francês para as comitivas e delegações dos países participantes dos Jogos Olímpicos de Paris", disse ela.