Saiba o preço do vestido que Janja Silva usou em Paris

Em Paris para a abertura dos Jogos Olímpicos 2024, Janja Silva, esposa do presidente Lula, surgiu com vestido de estilistas brasileiros. Saiba o preço

A primeira-dama Janja Silva, que é esposa do presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, está em Paris para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos 2024. Na noite de quinta-feira, 25, ela marcou presença em um jantar pra as delegações dos países participantes, que foi oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional no Museu do Louvre.

Na ocasião, ela surgiu com um vestido estiloso e de origem brasileira. Ela escolheu o vestido da grife Neriage, que foi criado para a coleção verão 2024. O modelito é feito em crepe de china 100% seda, com estampa em nuances de azul. O preço original do vestido é R$ 8.800, mas, em promoção, ele é vendido por R$ 6.160 .

O look foi exibido por Janja quando ela mostrou uma foto de sua chegada ao jantar especial. "Da noite de ontem, representando o Presidente @lulaoficial no jantar oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo governo francês para as comitivas e delegações dos países participantes dos Jogos Olímpicos de Paris", disse ela.

Look de Janja Silva na posse de Lula

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena com o seu look estiloso para a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A celebração de posse aconteceu em janeiro de 2023, e marcou a terceira vez que Lula se tornou presidente do Brasil.

Para o evento, Janja escolheu um look que fugiu do tradicional vestido para a primeira-dama. Ela usou um conjunto de blazer e calça.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.