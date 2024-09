Anel de noivado de Marina Ruy Barbosa rouba a cena em novas fotos

Marina Ruy Barbosa usa look que combina perfeitamente com seu anel de noivado durante fotos em Paris, na França

A atriz Marina Ruy Barbosa surgiu deslumbrante em Paris, na França, nesta sexta-feira, 27. Ela segue na cidade europeia para acompanhar a Semana de Moda de Paris. Desta vez, ela investiu em um look claro e que combinou perfeitamente com seu anel de noivado.

Marina surgiu com conjunto branco de blusa cropped e saia longa com aplicações de pérolas e pedrarias brilhantes. Para completar o visual, ela usou óculos escuros e bolsa dourada. Além disso, ela circulou com seu anel de noivado poderoso na mão.

O anel de noivado da atriz foi dado por Abdul Fares e é um item caríssimo. A joia possui um diamante com lapidação navette, mas o valor da peça ainda não foi revelado publicamente.

O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem para Dubai poucos meses depois do início do relacionamento. Os dois se conheceram por meio de amigos em comum e começaram a sair juntos, mas sempre evitando a exposição da relação.

Anel de Marina Ruy Barbosa - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Noivo de Marina Ruy Barbosa revela maior defeito da atriz

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, causou surpresa ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Em um momento descontraído ao lado da noiva, ele quebrou a habitual discrição ao participar de um jogo para classificar as características menos positivas da ruiva e deixou claro que ela é ciumenta.

Tudo começou quando Marina decidiu brincar com o noivo, usando um filtro no TikTok para classificar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. Conforme as palavras apareciam, o empresário precisava escolher uma posição no desafio, que começou de forma descontraída: "Amor, vamos lá, você vai ter que falar os meus defeitos, tá?".

As primeiras palavras foram "tímida", "medrosa", "desequilibrada", "vingativa" e "grossa". Abdul foi sincero ao afirmar que Marina não possuía nenhuma dessas características, que foram classificadas nas últimas posições. Em seguida, surgiu "desconfiada", e apesar do noivo negar, a artista admitiu que desconfia e colocou o defeito em terceiro lugar; confira mais detalhes!