Wanessa Camargo comemora o aniversário do filho caçula, João Francisco

Wanessa Camargo reúne os amigos e familiares na festa de aniversário de 10 anos do filho caçula, João Francisco. Veja as fotos da celebração

A cantora Wanessa Camargo celebrou o aniversário de 10 anos do filho caçula, João Francisco, fruto do relacionamento com Marcus Buaiz, em grande estilo. Nesta segunda-feira, 5, ela reuniu seus amigos e familiares em uma comemoração em um buffet de São Paulo.

A festa teve o tema do filme Jurassic Park e decoração caprichada, com direito a bolo temático e muitos docinhos personalizados. Entre os convidados, o aniversariante teve a presença da tia Camilla Camargo e dos primos Joaquim e Júlia.

Vale lembrar que João Francisco completou os 10 anos de vida no dia 19 de junho, mas a festa aconteceu agora para ele celebrar com seus amigos da escola.

No dia do aniversário do filho, Wanessa fez uma declaração para ele nas redes sociais. "19 de junho de 2014, às 3h37 da manhã, pude conhecer o rostinho da bênção que carreguei em meu ventre com muita gratidão e amor. Eu já disse que não tinha nada de especial em mim, em um momento de tristeza e confusão. Nunca fui tão errada e boba, pois se há algo de especial em mim, na minha vida, é ser mãe de um ser tão lindo e único como você, João Francisco. Sinto-me abençoada e tocada por Deus pela oportunidade de ser sua mãe", disse ela.

E completou: "Quem conhece meu filho pode entender o que estou falando. Um cristal puro, amor puro, alegria genuína capaz de derreter qualquer coração de gelo. Sempre penso isso de você, pois essa é uma das características preciosas que você carrega em seu ser, meu filho. Que orgulho me dá ver você crescendo e mantendo sua essência, seu brilho, seu amor. Só peço a Deus que o conserve assim, com saúde plena e perfeita, para que você continue sendo você, alimentando o mundo com a sua luz de cura. Te amo, João".