Veja as primeiras imagens do batizado do sobrinho de Thais e Michel Teló

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló são os padrinhos de Pietro, filho de Gabi Luthai e Teo Teló. O batizado aconteceu na segunda-feira, 16, em uma igreja e contou com a presença da família reunida. Nesta terça-feira, 17, Gabi mostrou o primeiro vídeo com as imagens oficiais do grande dia.

Toda a família escolheu looks em tons claros para a consagração do bebê na igreja. Ele surgiu fofíssimo com camisa de gola personalizada e bermuda combinando. Logo depois, a família foi recebida para um encontro especial com bolo e docinhos.

“Batizado do nosso amado Pietro, um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Nada é mais especial que ter a família reunida, estar na presença do Senhor e seguir seus ensinamentos”, disse a mãe coruja na legenda.

O amor de Thais Fersoza e Michel Teló

Ainda emocionada com a renovação de votos com o cantor Michel Teló, a apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para relembrar a cerimônia especial. Em um post conjunto no Instagram, o casal compartilhou fotos da celebração, destacando os sonhos realizados e a família construída ao longo dos anos.

"Não não temos palavras pra descrever tamanha emoção e gratidão! Nem nos nossos melhores sonhos podíamos imaginar viver algo tão mágico! Exatamente 10 anos depois (casamos 14/10/2014) renovamos nossos votos da forma mais especial que poderia existir. Com nossos dois maiores sonhos realizados... nossos filhos, nossa família formada, fortalecida e abençoada por Deus!", escreveram.

Em seguida, continuaram: "Na presença dos nossos pais, irmãos, familiares e amigos muito queridos que de alguma forma fazem parte desses 12 anos que estamos juntos, com padre Aldir, nosso amigo especial, aos pés do Cristo Redentor e ao ar livre, com céu aberto".

"Momentos que vão ficar pra sempre no nosso coração e nossa memória. Daqueles que fazem a gente perder o ar só de lembrar... por aqui seguimos suspirando e revivendo cada detalhe.. Deus, obrigada por nos permitir viver momentos assim", encerraram.

