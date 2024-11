Gabi Luthai divide cliques encantadores no mesversário do filho: 'Meu neneco'

A cantora Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos com o filho, Pietro, que completou sete meses

Gabi Luthai explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos com o filho, Pietro, que completou sete meses nesta segunda-feira, 18. O menino é fruto de seu casamento com Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló.

A cantora viajou com a família para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e publicou no feed do Instagram cliques encantadores com o herdeiro, o marido e sua mãe, Edilamar Mota, em meio ao lindo cenário. Gabi ainda aproveitou o post para celebrar mais um mês de vida de Pietro.

"7 meses do meu neneco lindo, cheiroso, maravilhoso, sorridente e de bem com a vida! Que benção ter você em nossas vidas, meu filho! Todos os dias te agradeço por ter nos escolhido para sermos sua família, estaremos sempre aqui por você! Deus te abençoe e te guie. Baby Pi tá cada dia mais gostoso, juro, eu encho de beijinhos o dia inteirinho!", se derreteu a mamãe na legenda.

Os seguidores encheram a publicação de mensagens fofas. "Que lindos!!! Deus abençoe", disse uma seguidora. "Coisa mais gostosa", escreveu outra. "Uma foto mais linda que a outra. Benza Deus", falou uma fã.

Confira:

Gabi Luthai esclarece suposições sobre não ter babá

Recentemente, Gabi Luthai usou as redes sociais para esclarecer sua escolha de não contar com o auxílio de uma babá para cuidar de Pietro, seu único filho com Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló. Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta duvidou da informação passada pela cantora.

"Acho um absurdo você vender a ideia de não ter babá, como se fosse real. Conta outra", acusou o seguidor, que recebeu uma resposta sincera de Gabi. "Sinceramente, por que eu mentiria sobre isso? Eu não vendo uma maternidade extremamente cansada, nem sofrida, nem me esqueci como mulher ou coisa do tipo pra gerar identificação. Tenho meu jeito de viver e quem se identificar, ótimo. Não temos babá por escolha do casal", disse ela em um trecho. Veja o desabafo completo!

