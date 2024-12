Thais Fersoza e Michel Teló batizam filho de Gabi Luthai e Teo Teló

O primeiro filho da influenciadora digital Gabi Luthai e do empresário Teo Teló, Pietro, de sete meses, é batizado nesta segunda-feira, 16

O único filho da influenciadora digital Gabi Luthai e do empresário Teo Teló, o pequeno Pietro, de sete meses, foi batizado nesta segunda-feira, 16. Os tios, a atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló foram padrinhos da criança. A cerimônia aconteceu no mesmo dia em que a família fez um amigo oculto em casa. "Bora batizar meu pititico! Mais tarde venho mostra tudo", escreveu Gabi ao postar uma foto a caminho da cerimônia.

Confira, abaixo, os registros:

Gabi Luthai a caminho do batizado do filho, Pietro - Foto: Reprodução/Instagram

Thais Fersoza mostra detalhes de batizado de Pietro, filho de Gabi Luthai e Teo Teló - Foto: Reprodução/Instagram

Convite

Gabi e Teo convidaram Michel e Thais para batizar Pietro em agosto. O casal mostrou como foi o pedido em um vídeo nas redes sociais. Nele, o sertanejo e a apresentadora receberam uma caixa com carta escrita como se fosse o menino. “Desde o início, papai e mamãe sentiram nossa conexão. É um amor gigante mesmo eu sendo muito pequenininho. Tenho muita coisa ainda para viver e aprender sabendo que Deus é o meu guia”, dizia o texto.

“Meu batizado marca o início da minha jornada de fé e temos certeza de que meu caminho será muito mais iluminado ao lado de vocês. Aceitam ser meus dindos?”, pedia a criança. "A gente aceita”, afirmaram Thais e Michel.

Gabi Luthai esclarece suposições sobre não ter babá

Recentemente, Gabi Luthai usou as redes sociais para esclarecer a escolha de não contar com o auxílio de uma babá para cuidar de Pietro, seu único filho com Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló. Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta duvidou da informação passada pela cantora.

"Acho um absurdo você vender a ideia de não ter babá, como se fosse real. Conta outra", acusou o seguidor, que recebeu uma resposta sincera de Gabi. "Sinceramente, por que eu mentiria sobre isso? Eu não vendo uma maternidade extremamente cansada, nem sofrida, nem me esqueci como mulher ou coisa do tipo pra gerar identificação. Tenho meu jeito de viver e quem se identificar, ótimo. Não temos babá por escolha do casal", disse em um trecho. Veja o desabafo completo!

