Marcelo Camargo recebe Romero Britto em sua residência no interior de SP

O artista plástico internacional Romero Britto esteve no Brasil na última semana e foi recebido pelo empresário Marcelo Camargo, MC Group, presidente e fundador da Combitrans Amazônia e da Explosion Music, para uma jantar especial. O encontro aconteceu na residência do empresário em Orlândia, no interior de São Paulo.

Marcelo é colecionador das obras de arte criadas por Britto. Ele já possui uma réplica pintada do carro de Ayrton Senna, a obra Gênesis e outros quadros pintados pelo artista plástico.

No jantar, Romero esteve na propriedade acompanhado de sua amiga e assistente, a americana Katherine Carol Davis, e também contou com a companhia de Priscila Camargo, esposa de Marcelo, e outros convidados.

