Astrid Fontenelle se diverte como comissária de bordo em um voo

A apresentadora Astrid Fontenelle teve uma experiência totalmente diferente durante um voo na ponte-aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo

A apresentadora Astrid Fontenelle está acostumada com o ambiente de aeroporto porque comanda um programa de TV que é gravado no saguão do local, chamado Chegadas e Partidas, no qual entrevista pessoas que estão indo viajar ou esperando familiares. Porém, desta vez, ela foi ao aeroporto para uma experiência diferente.

A estrela embarcou em voo no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, rumo ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e encarnou uma comissária de bordo. Ela teve a experiência de pegar o interfone da aeronave para transmitir uma mensagem especial aos passageiros.

Com o microfone em mãos, Fontenelle anunciou sua presença ali e explicou o motivo para ter se tornado comissária de bordo por um dia. A comunicadora foi convidada pela Dove para uma ação da linha Dove Bond Intense Repair, que é a primeira linha de reconstrução capilar a nível molecular da marca. Ela deu dicas para salvar os cabelos dos danos causados pelo verão e interagiu com os viajantes. Entre os passageiros estavam as integrantes do squid da marca, como Marieli Mallmann, Dani Ruiz, Polly Viana e Mariana Mendes.

A ação foi feita em parceria com a Azul Linhas Aéreas e teve distribuição de kids exclusivos para os passageiros. Outros 49 voos da Azul também vão ter ações com os passageiros para apresentar os cremes leave-in capilares da Dove Bond Intense Repair.

“A ativação dentro da ponte-aérea nos permite levar de forma leve e divertida a mensagem sobre a importância de cuidar da saúde dos fios, principalmente no verão, quando o cabelo sofre mais com a exposição ao sol, água do mar e cloro. Queremos impactar nossas consumidoras em situações cotidianas inesperadas e, por isso, focamos no destino preferido de muitas brasileiras no Carnaval para aquecer estas conversas com a ativação”, afirma Mariana Martins, Diretora de Marketing de Haircare de Dove.

“Com a linha Dove Bond Intense Repair, que teve sua tecnologia desenvolvida ao longo de 10 anos, oferecemos uma solução eficaz para a reconstrução capilar a nível molecular desde o primeiro uso, o que reforça o pioneirismo da marca no segmento de reparação e o compromisso de Dove com os cuidados capilares”, conclui a executiva.

Astrid Fontenelle com o squad de Dove - Foto: Divulgação