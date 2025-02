Dossiê? Relatório teria influenciado em separação de Bruna Marquezine, diz colunista

Colunista aponta que fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme teria acontecido em decorrência de um relatório da equipe dela

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme surpreendeu os internautas nesta semana e continua dando o que falar. Desta vez, a colunista Fábia Oliveira apontou um suposto dossiê sobre a imagem dela que teria influenciado no término.

De acordo com a colunista, a equipe de marketing da atriz encomendou um relatório de Business Intelligence (BI) para monitorar a estratégia de imagem dela. O documento teria apontado que a presença dela na fazenda da família de João Guilherme não teria sido bem recebida por algumas marcas, o que seria um impacto negativo.

Por enquanto, a equipe dela não se pronunciou sobre os rumores apontados pela colunista.

Leia também: Especialista diz como superar uma separação como a de João Guilherme e Bruna Marquezine

Bruna Marquezine esteve na fazenda do pai de João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao ir pela primeira vez na fazenda do cantor Leonardo, no interior de Goiás. Ela esteve no local para celebrar o aniversário do ator João Guilherme, mas chamou a atenção por não aparecer nos vídeos e fotos dos outros convidados.

Com isso, a estrela virou assunto e os internautas até suspeitaram que ela estaria fugindo dos celulares dos presentes no evento. No entanto, João colocou um ponto final nos rumores ao compartilhar fotos de um momento de carinho com a namorada na fazenda.

Então, Bruna aproveitou o post do amado para falar pela primeira vez sobre a viagem para Goiás. Nos comentários do post dele, a atriz disse: “Foi bom demais! Você merece”.

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

Leia também: João Guilherme tomou decisão radical antes de se separar de Bruna Marquezine