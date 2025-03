Bruna Marquezine surge deslumbrante em fotos exclusivas nos bastidores do Oscar

Que linda! A atriz Bruna Marquezine esbanjou elegância ao surgir em fotos inéditas dos bastidores do Oscar 2025; confira

No último domingo, 2, Bruna Marquezine roubou a cena no tapete vermelho do Oscar 2025, em Los Angeles, encantando o público com seus looks deslumbrantes. Agora, na última quinta-feira, 6, sua empresária, Juliana Montesanti, agitou as redes sociais ao compartilhar registros inéditos dos bastidores da premiação.

Nas imagens, Bruna surgiu radiante enquanto se preparava para o grande evento. Além de posar sorridente no carro a caminho da cerimônia, a atriz também foi flagrada entusiasmada ao experimentar o vestido que usaria na noite especial.

"In Brazil, we say, 'Não vou fingir costume…'", brincou Juliana na legenda da publicação. "Entre os muitos lugares extraordinários que meu trabalho já me levou, este, sem dúvida, fez meu coração pulsar de maneira única. A primeira vez no Oscar, testemunhando a grandiosidade do cinema e celebrando o valor da nossa cultura na noite mais prestigiada da indústria", continuou.

"Ainda mais especial por compartilhar esse momento ao lado da minha fiel parceira, a quem admiro imensamente, @brunamarquezine, com quem sigo construindo memórias inesquecíveis. Obrigada por isso. Uma noite para sentir, viver e jamais esquecer", declarou a empresária.

Veja as fotos na sequência abaixo:

Uma publicação compartilhada por Juliana Montesanti (@julianamontesanti)

Quem convidou Bruna Marquezine para o Oscar 2025?

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, supreendeu os brasileiros ao comparecer na cerimônia de premiação da 97ª edição do Oscar em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo, 2. Em entrevista à TNT e Max, a estrela de Besouro Azul contou que foi convidada pela própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora da premiação, para ir ao evento.

“Eu tenho muita dificuldade de celebrar vitórias, aí quando chegou o convite da Academia, eu falei: ‘Mas o que eu vou fazer lá?’ [Depois, pensei] ‘Você está doida, você foi convidada pela Academia, você tem que ir‘”, contou.

Ao ser questionada sobre o sentimento de ver um filme brasileiro na premiação, Bruna destacou a alegria em ver o público internacional conhecendo o cinema nacional.

“É tão bonito ver a arte sendo celebrada dessa forma. É só a prova da potência da nossa cultura. Eu lembro muito de uma fala da Fernanda [Torres] sobre o brasileiro conhecer culturas do mundo inteiro, mas parece que o mundo ainda não teve a oportunidade de conhecer mais sobre a gente”, disse.

