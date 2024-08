Sai Ponjan encontra as candidatas do Miss Grand Brasil 2024

Esposa do empresário Sidney Oliveira, Sai Ponjan prestigia coquetel para recepcionar as 27 candidatadas do Miss Grand Brasil 2024 em São Paulo

Esposa do empresário Sidney Oliveira, a musa Sai Ponjan marcou presença no coquetel para recepcionar as 27 candidatas do concurso de beleza Miss Grand Brasil 2024, que representam os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. O evento aconteceu no último final de semana em um hotel na cidade de São Paulo.

"Estou muito feliz em poder participar desse evento maravilhoso que é o Miss Grand. Este concurso tão lindo que representa com grandiosidade o meu país. É uma honra fazer parte de algo tão significativo e inspirador", disse Ponjan.

A grande final do Miss Grand Brasil/Miss Brasil Nova Era acontecerá no dia 8 de agosto na capital paulista. As candidatas já estão confinadas para se prepararem para a grande decisão, que contará com desfile de beleza e trajes de gala, além de perguntas e respostas.

Vale lembrar que a Miss Brasil Nova Era receberá um prêmio de mais de R$ 1 milhão, que inclui R$ 200 mil em dinheiro, carro 0km, gargantilha de diamantes, curso de pós-graduação, viagem internacional, guarda-roupa renovado e contratos publicitários.

A transmissão da grande final do concurso acontecerá pela Rede Brasil de Televisão, a partir das 22h.

Candidatas do Miss Grand Brasil - Foto: Rodrigo Trevisan